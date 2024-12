Iga Świątek nic nie wiedziała o zaręczynach. "Naprawdę?"

"Ukrywaliśmy małą tajemnicę" - napisali w mediach społecznościowych Katie Boulter i Alex de Minaur, informując świat, że się zaręczyli. W komentarzach aż roiło się od wpisów znanych tenisistów i tenisistek. Gratulowali m.in. Paula Badosa, Anna Kalinskaja, Emma Raducanu i Marta Kostiuk. Iga Świątek sama nawet tego nie zauważyła.

Iga Świątek nie wiedziała o tych zaręczynach. Złożyła im gratulacje

W świecie tenisa większości osób nie umknęły zaręczyny Boulter i de Minaura, ale w mediach społecznościowych przeoczyła je Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA dowiedziała się o nich dopiero podczas wywiadu dla kanału Open Court (All the tennis you need) w serwisie YouTube i nie ukrywała ogromnego zdziwienia.

- Naprawdę? Nie wiedziałam - zareagowała Świątek i od razu się uśmiechnęła. Za chwilę wzięła się już za gratulacje. - Będą trenowała z Katie, więc... ale naprawdę gratuluję. To niesamowita rzecz i cieszę się, że znaleźliście siebie nawzajem - powiedziała Polka.

Dalej wiceliderka WTA przyznała, że miło jej oglądać tenisowe pary. - To przyjemne widzieć przykłady tych świetnych partnerstw i relacji, które mamy w tenisie. To pokazuje, że są możliwości i naprawdę bardzo wam gratuluje - dodała w dalszej części.

W świecie tenisa Boulter i de Minaur to nie pierwsza powszechnie znana para. Nawet sama Świątek niedawno grała na World Tennis League w zespole z Paulą Badosą i Stefanosem Tsitsipasem, którzy od długich miesięcy nie ukrywają, że są parą. Małżeństwem są z kolei Elina Switolina i Gael Monflis, a w nieco bardziej skrytym związku żyją Thomas Mahac i Katerina Siniakova.