Rybakina rozpoczęła sezon! Tak poradziła sobie w pierwszym meczu

Jelena Rybakina po WTA Finals zmieniła trenera na Gorana Ivanisevicia i United Cup jest dla niej pierwszym oficjalnym występem pod jego wodzą. Były szkoleniowiec Novaka Djokovicia ma pomóc Kazaszce wejść na znacznie wyższy poziom. Sam zapowiadał, że na efekty przyjdzie jeszcze poczekać, ale jego podopieczna zaczęła sezon 2025 z przytupem.

Jelena Rybakina zaczęła sezon w znakomitym stylu. Rywalka Igi Świątek się rozpędza

W pierwszym meczu United Cup reprezentacja Kazachstanu trafiła na Hiszpanię, a rywalizację rozpoczął Aleksander Szewczenko przegrał dotkliwie z Pablo Carreno Bustą 2:6, 1:6. Wynik musiała więc gonić Rybakina, która była absolutną faworytką starcia z Jessicą Bouzas Maneiro.

Szósta zawodniczka świata potwierdziła swój status od samego początku i bez problemów wyszła na prowadzenie 4:0 po dwóch przełamaniach. Niespodziewanie wpadła jednak w chwilowy dołek i dwa kolejne gemy padły łupem Hiszpanki. W najważniejszym momencie Rybakina wzięła się w garść i najpierw obroniła serwis, a później przełamała na wygraną 6:2.

W drugiej odsłonie Maneiro i pierwszy raz dała przełamać się dopiero w szóstym gemie do stanu 4:2. To okazało się kluczowym momentem seta, bo obie panie do końca wygrywały już swoje serwisy i tym razem faworytka zwyciężyła 6:3, a w całym meczu 2:0 po 79 minutach spędzonych na korcie. Był to dla niej łatwy i pewny triumf w pierwszym meczu sezonu 2025.

Finalnie losy meczu Kazachstan - Hiszpania rozstrzygnęły się w mikście, gdzie Rybakina i Szewczenko pokonali Yvonne Cavalle-Reimers i Carreno-Bustę 7:6(4), 6:7(2), 10:7 po super tie-breaku. W kolejnym starciu United Cup szósta rakieta świata zagra już ze znacznie wyżej notowaną rywalką - Marią Sakkari (32. WTA). Spotkanie zaplanowano na poniedziałek 30 grudnia o 4:30 czasu polskiego.

Na start turnieju United Cup oczekuje reprezentacja Polski, a Iga Świątek swój pierwszym mecz rozegra właśnie 30 grudnia po 7:30. Wiceliderkę rankingu WTA czeka teoretycznie łatwy mecz z Norweżką Malene Helgo (404. WTA). Z kolei Hubert Hurkacz (16. ATP) zmierzy się z Casperem Ruudem (6. ATP)