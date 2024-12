Znów zawrzało na szczycie tenisa. "Zwykłe świnie"

Ostatnie miesiące były wyjątkowo niefortunne zarówno dla Jannika Sinnera, jak i Igi Świątek. Nasza zawodniczka miesiąc temu ogłosiła, że uzyskała pozytywny wynik testu antydopingowego 12 sierpnia, podczas turnieju WTA w Cincinnati. W jej organizmie wykryto "najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny". Nałożono na nią miesięczne zawieszenie, co rozwścieczyło Simonę Halep. "Stoję i pytam siebie, dlaczego jest tak duża różnica w traktowaniu i ocenie? Nie mogę znaleźć powodu i chyba nie ma logicznej odpowiedzi" - napisała, zaznaczając, że ITIA "próbowało ją zniszczyć".

Błyskawicznie na te słowa zareagowała nasza zawodniczka. - Ten proces udowadniania niewinności w takim przypadku też będzie różny i ciężko porównywać mnie do Sinnera, Halep czy Majchrzaka, bo każdy z nas boryka się z innym problemem. Myślę, że to pytanie do ITIA, a nie do zawodnika, bo mój i innych los był w ich rękach i to oni decydują, jak każda ze spraw się potoczy - przyznała.

Szef rumuńskiej federacji George Cosac stanął za to w obronie Halep, zaznaczając, że tenisistka to ich "dobro narodowe". Teraz swoją opinię wygłosił polityk Dimitrie Sturdza, który wrócił pamięcią do wykluczenia Sinnera. - Traktowali go w zupełnie inny sposób aniżeli Simonę. Mamy do czynienia ze zwykłymi świniami. Jestem człowiekiem, który dokładnie waży słowa, ale to było za dużo. Zrobili sobie za dużą kpinę z Halep - stwierdził dla Sport.ro.

Podczas marcowego Indian Wells w organizmie Włocha wykryto clostebol. Mimo to została na niego nałożona tylko kara finansowa oraz odjęto mu punkty w rankingu WTA. Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości Tenisa (ITIA) oczyściła jednak zawodnika z zarzutów, ponieważ "jeden z jego lekarzy użył środka z clostebolem, by wyleczyć ranę na dłoni, a potem robił Sinnerowi masaż".

Sturdza wyznał, jak zaczęła się jego znajomość z Halep. - Poznałem ją dzięki Virginii Ruzici. Spodobało mi się to, że na pierwszym spotkaniu była niezwykle zdeterminowana i powiedziała mi, że chce zostać najlepszą tenisistką na świecie. Razem z bratem postanowiliśmy zatem wesprzeć ją finansowo, aby mogła dostać się na największe międzynarodowe turnieje. Teraz mogę przyznać z pełną odpowiedzialnością, że nie myliłem się co do jej wartości - podsumował.

Rumunka miała powrócić do gry w styczniu, natomiast ostatnio poinformowała, że wciąż boryka się z problemami zdrowotnymi. "Niestety poczułam ból w kolanie i ramieniu. Po długich rozmowach z moim zespołem uzgodniliśmy, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie opóźnienie rozpoczęcia sezonu. Nie tego chciałam" - zakończyła.