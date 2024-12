Fala hejtu spadła na Sabalenkę po słowach o Świątek

- Nigdy nie poznamy prawdy. Ludzie zwykle przesadzali w pierwszej chwili, gdy pojawiły się wielkie wieści, więc czuję, że nie chcę zagłębiać się w tę sprawę. Naprawdę wierzę w czysty sport, więc nie chcę tego komentować w żaden inny sposób - w tak dyplomatyczny sposób Aryna Sabalenka wypowiedzi się nt. sytuacji z wykryciem u Igi Świątek niedozwolonej substancji.

Fani rozczarowani słowami Aryny Sabalenki ws. Igi Świątek

Te słowa niezbyt przypadły do gustu kibicom, którzy dali temu wyraz w mediach społecznościowych, komentując wypowiedź Sabalenki. Odnosili się m.in. do tego, że tenisistka nie zapoznała się z całą sprawą.

"To jest tak proste do sprawdzenia. Po prostu przeczytaj dokumenty dotyczące tej sytuacji. Jeśli tego nie zrobisz, a ona ewidentnie tego nie zrobiła, po prostu nie mów ani słowa. Po prostu powiedz: 'Nie mam pojęcia, o co chodzi w tej sprawie, bo nie poświęciłem czasu, żeby to przeczytać'. Po co wygłaszać takie niewiarygodne bzdury jak 'nigdy nie poznamy prawdy'. Dowody w sprawie Świątek są zasadniczo niepodważalne. Nie tylko na pewno poznamy prawdę, ale już ją poznaliśmy. Jestem tak zmęczony ludźmi wyrażającymi opinie bez przeprowadzenia nawet najbardziej podstawowego rozeznania. Żałosne ze strony Aryny" - napisał jeden z kibiców.

"Po prostu przeczytaj raport ITIA. To proste.", "Naprawdę lubię Arynę, ale 'nigdy nie poznamy prawdy' to jedna z najgłupszych rzeczy, jaką można powiedzieć", "Ta sprawa została zakończona raportem, który został udostępniony opinii publicznej. Więc albo w to wierzysz, albo nie. To, co ona mówi, nie ma sensu" - pisali kolejni. Inni fani w szczególności wytykali Sabalence słowa "nigdy nie poznamy prawdy".

"'Nigdy nie poznamy prawdy'. To nie jest jakaś rozmowa typu 'on powiedział - ona powiedziała', są proste fakty, które dowodzą jej niewinności", "Och, oni nigdy nie sprawią, że cię polubię" - pisali.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka wrócą do gry w Australii

W ostatnim czasie widać, że Polka i Białorusinka dobrze dogadują się poza kortem, o czym świadczą m.in. ich wspólne treningi, o których informowały w mediach społecznościowych. Obie panie lada dzień wrócą na kort przy okazji rozpoczynającego się sezonu w Australii. Zrobią to jednak w różnych turniejach: Świątek wystąpi w United Cup, a Sabalenka w zawodach WTA 500 w Brisbane.