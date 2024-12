Halep "zmiażdżona" po tym, co zrobiła Idze Świątek

"Jak to możliwe, że w identycznych przypadkach, mających miejsce mniej więcej w tym samym czasie, ITIA ma zupełnie inne podejście do mojego. Nadal jestem sfrustrowana i wściekła. Siedzę i próbuję to pojąć, ale naprawdę nie da się zrozumieć czegoś takiego" - pisała Simona Halep w mediach społecznościowych, kiedy Iga Świątek i Jannik Sinner dostali tylko symboliczne kary za nieświadome zażycie dopingu. Rumunka nie ukrywała frustracji i złości.

Legendy reagują po słowach Simony Halep o Idze Światek. "Nie podejmuje racjonalnych decyzji"

Halep sama przeżyła długie zawieszenie z powodu wykrycia w jej próbce dopingu i nie pojawiała się na korcie przez prawie 600 dni. Rumunka przez cały czas przekonywała, że jest niewinna i próbowała to udowodnić i finalnie jej się udało. Pierwotnie kara miała trwać cztery lata, a trwała niecałe dwa. Dawna numer jeden nie może jednak pogodzić się z tym, że sprawy Świątek i Sinnera rozwiązano tak szybko. Atakowała zwłaszcza Polkę i wypowiadała się o niej lekceważąco.

Słowa Halep oczywiście obiegły cały świat tenisa, a jej zachowanie postanowiły skomentować Rennae Stubbs i Andrea Petković, które poruszyły ten temat w podcaście Stubbs. Obie nie ukrywały, że są zdziwione zachowaniem Rumunki.

- Ona jest zła. Działa pod wpływem emocji. Nie podejmuje racjonalnych decyzji i można wyczuć, że fala trochę się na nią odwraca. Myślę, że jedną rzeczą, którą Simona miała przez to wszystko, było współczucie. Ludzie naprawdę byli po jej stronie i w tym roku sytuacja się zmienia, ponieważ ona nie odpuściła. Gdybym była w jej sytuacji, nie wiem, czy ja też mogłabym odpuścić - zaczęła Petković i przyznała, że obecnie Halep stosuje taktykę "biedna ja".

Z kolei Stubbs wprost przyznała, że rumuńska gwiazda tenisa powinna zachować się inaczej i nie winić Świątek. - Zrzuciłabym winę na system. Zrzuciłabym winę na ITIA. Zrzuciłabym winę na WADA. Zrzuciłabym winę na wszystkich innych, tylko nie na zawodniczkę. Powinna zrozumieć, że gdyby sytuacja się odwróciła, nie chciałaby, żeby Iga rzucała w nią lotkami - powiedziała gospodyni podcastu.

- Halep ma prawo o tym mówić, bo jej nie słuchali. Dlaczego CAS potrzebowało ośmiu miesięcy, żeby do niej wrócić? Nie Słuchali, kiedy kariera była zagrożona. Ona nie ma 20 lat i nie zostało jej 15 lat kariery. Myślę, że trochę straciła wiarę w ludzi - podsumowała Petković, na koniec broniąc Halep za jej "gniew".