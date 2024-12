Ashleigh Barty znów na korcie. Ogłasza: "To dopiero początek"

29 stycznia 2022 roku Ashleigh Barty wygrała Australian Open, a dwa miesiące później, 23 marca, ogłosiła zakończenie kariery tenisowej w wieku zaledwie 25 lat. Australijka odłożyła rakietę jako liderka światowego rankingu, która wygrała 15 turniejów, z czego trzy wielkoszlemowe (Roland Garros 2019, US Open 2021 i Australian Open 2022).

Od tamtego czasu Ashleigh Barty została mamą, a na korcie pojawiała się przy okazji turniejów pokazowych. Tak było m.in. w bieżącym roku w trakcie Wimbledonu. Wtedy Australijka pojawiła się w Londynie i została zapytana, czy na pewno nie wróci do rywalizacji w tourze WTA.

- Nie dajecie mi żyć. Nie wiem, ile jeszcze można. Czy ktoś ma słownik z synonimami słowa "nie"? Nie... Nie kolego, nie wracam - powiedziała wtedy z uśmiechem była liderka światowego rankingu.

Ashleigh Barty zainauguruje turniej w Brisbane

Lada dzień praktycznie w Australii rozpocznie się nowy sezon w światowym tenisie. W dniach 29 grudnia - 5 stycznia w Brisbane odbędą się turnieje ATP 250 i WTA 500. Wtedy też, przy okazji ceremonii otwarcia, na korcie pojawi się Ashleigh Barty

28-latka założyła "Ash Barty Foundation", która podpisała umowę o partnerstwie z organizatorami turnieju w Brisbane. Z tego też powodu Barty pojawi się na Pat Rafter Arena w dniu otwarcia zawodów.

- Jestem wdzięczna zespołowi Brisbane International za umożliwienie mi zwiększenia świadomości na temat mojej fundacji i zaangażowania młodych Australijczyków w trakcie całego turnieju - powiedziała Barty. - Miałam szczęście w trakcie mojej kariery, ale nie wszystkie dzieci mają takie same doświadczenia. Celem fundacji jest zapewnienie chłopcom i dziewczynkom większej liczby możliwości odkrywania tego, co kochają robić i umożliwienie im podążania za swoimi marzeniami. Jestem niesamowicie dumna z pracy, którą wykonaliśmy do tej pory, ale to dopiero początek - zaznaczyła Australijka cytowana przez serwis tennisuptodate.com.

A w Brisbane na pewno nie zabraknie gwiazd. Obecnie na liście zawodników są m.in. Novak Djoković, Aryna Sabalena (w poprzedniej edycji przegrała w finale z Jeleną Rybakiną), Grigor Dimitrov (obrońca tytułu), czy Jessica Pegula. Będzie to dla nich przetarcie przed Australian Open, które zostanie rozegrane w dniach 12-26 stycznia.