Kyrgios znowu odleciał. Najpierw Sinner i Świątek, teraz to

Nick Kyrgios stał się jednym z najgłośniejszych krytyków Igi Świątek przy okazji ostatniej "afery dopingowej". W jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny, ale wykazała, że niedozwolony środek znajdował się w zanieczyszczonej melatoninie. Z tego powodu kara była symboliczna - zaledwie miesięcznie zawieszenie. To jednak nie przeszkodziło Kyrgiosowi atakować naszej tenisistki.

Największy krytyk Świątek znów przemówił. Poszło o kolejną aferę dopingową

Na wieść o problemach Polki, Kyrgios zamieścił mocno krytyczny wpis. - Wymówką, której wszyscy możemy użyć, jest to, że nie wiedzieliśmy. Po prostu nie wiedzieliśmy. Profesjonaliści na najwyższym poziomie sportu mogą teraz po prostu powiedzieć: "nie wiedzieliśmy'" - napisał na platformie X. Dorzucił też emotikonę strzykawki. Wcześniej w podobny sposób atakował wcześniej Jannika Sinnera. Numer jeden rankingu ATP również został przyłapany na stosowaniu niedozwolonej substancji, ale udowodnił swoją niewinność.

Na tym jednak australijski tenisista nie poprzestał i co rusz dokładał kolejne złośliwe aluzje. W końcu powiedział wprost, co myśli o Świątek i Sinnerze. - Po prostu uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse i to mnie wkurza. Ponieważ znam te osoby, to wydaje mi się, że one mają przewagę, bo są po prostu bogami, a potem biorą te wszystkie inne leki poprawiające wydajność - mówił w podcaście "Nothing Major Podcast".

Kyrgios aż się zagotował. Tak podsumował wpadkę rodaka. "Nasz sport jest teraz..."

W poniedziałek gruchnęła zaś informacja, że na dopingu przyłapano kolejnego czołowego tenisistę. Chodzi o Australijczyka Maxa Purcella, który w tym sezonie wraz z Jordanem Thompsonem triumfował w deblowym US Open. - Nieświadomie otrzymałem dożylny wlew witamin w ilości przekraczającej dopuszczalną dawkę 100 ml - wyjaśnił sam Purcell i przyjął tymczasowe zawieszenie.

Jak zareagował na to Nick Kyrgios? Wcale nie oszczędzał swojego rodaka, tylko dodał kolejny znamienny wpis na platformie X. - No cóż, nasz sport jest teraz w błocie - podsumował krótko.

Podczas tymczasowego zawieszenia Purcellowi zabrania się gry, trenowania lub uczestnictwa w jakimkolwiek wydarzeniu tenisowym najważniejszych organizacji. Na razie więcej szczegółów nie ujawniono.