Iga Świątek nie zamierzała milczeć. Natychmiastowa reakcja

Iga Świątek rywalizowała niedawno w pokazowym turnieju World Tennis League, a w międzyczasie w Dżuddzie rozgrywano męskie zmagania Next Gen ATP Finals dla "kolejnej generacji" tenisistów do lat 21. W nich najlepszy okazał się gracz, który wcale nie był faworytem, a z którym Świątek ma coś wspólnego.

Iga Świątek pogratulowała młodemu zwycięzcy. Wystarczyło jedno słowo

Joao Fonseca przed turniejem nie był wskazywany w roli faworyta, ale dotarł do finału, gdzie spotkał się z kolejnym zawodnikiem tego pokroju - Learnerem Tienem. Brazylijczyk okazał się lepszy w czterech setach, chociaż pierwszego z nich przegrał, a w drugim męczył się z przeciwnikiem w tie-breaku. W dwóch ostatnich ograł przeciwnika 4:0 i 4:2, czym przypieczętował tytuł.

Dla 18-letniego zawodnika zwycięstwo w tak prestiżowych zawodach to ogromny sukces i być może przepustka w świetlaną przyszłość w tourze ATP. Po tak świetnym wyniku postanowiła pogratulować mu Iga Świątek.

"Gratulacje" - napisała krótko wiceliderka WTA i oznaczały Fonsecę w serwisie Instagram, udostępniając jego zdjęcie z pucharem za wygraną w Next Gen ATP Finals.

Iga Świątek pogratulowała Joao Fonsece Screenshot Instagram: @iga.swiatek

Świątek oznaczała pod wpisem także markę "On" i to właśnie jest coś, co łączy ją z młodym brazylijskim tenisistą. Ta dwójka jest sponsorowana przez tę firmę i na korcie pojawia się w jej ubraniach. Oczywiście "On" powiązane jest z Rogerem Federerem, a na stronie internetowej marki można kupić m.in. linię legendarnego tenisisty, a także ubrania Świątek.

Co ciekawe, portal sportskeeda.com informuje, że Świątek i Fonsecę łączy również "miłość" do Rafaela Nadala. Zarówno tenisistka, jak i jej młodszy kolega, w trakcie dorastania mieli za idola hiszpańską legendę tenisa.