Były trener Igi Świątek wrócił do pracy. Oto jego nowa zawodniczka

Piotr Sierzputowski, Tomasz Wiktorowski, a obecnie Wim Fissette - to szkoleniowcy, z którymi pracowała bądź pracuje Iga Świątek w zawodowej karierze. Z Sierzputowskim osiągnęła pierwszy ogromny sukces, a z Wiktorowskim przeżyła - póki co - najlepsze momenty w karierze. Teraz jeden z tych szkoleniowców wrócił do pracy w tourze WTA.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl