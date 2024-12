Przyłapali Sabalenkę z Rosjanką. Nie potrafiły tego wyjaśnić

Przedsmakiem nadchodzącego sezonu był World Tennis League, czyli pokazowy turniej rozgrywany w Abu Zabi. Na korcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oglądaliśmy m.in. Igę Świątek, która wystąpiła w drużynie Orłów (Eagles) razem z Paulą Badosą, Stefanosem Tsitsipasem i Aleksandrem Szewczenką. Niestety ekipa naszej tenisistki zajęła ostatnie miejsce.

Sabalenka i Andriejewa nie wytrzymały. I to dosłownie

W niedzielę 22 grudnia odbył się finał imprezy. Wystąpiły w nim zespoły Falcons (Sokoły) i Hawks (Jastrzębie), które po trzech kolejkach uzbierały najwięcej punktów - kolejno 68 i 67. Pierwszą z nich tworzyli Andriej Rublow, Denis Shapovalov, Caroline Garcia i Jelena Rybakina, natomiast w drugiej zagrali Aryna Sabalenka, Mirra Andriejewa, Jordan Thompson oraz Sumit Nagal.

Humory dopisywały szczególnie Białorusince oraz Rosjance. Podczas deblowej rywalizacji przeciwko parze Garcia/Rybakina pod koniec meczu Sabalenka i jej młodsza o dziewięć lat koleżanka były w znakomitych nastrojach. Nagle... dosłownie nie wytrzymały. Obie zaczęły śmiać się do tego stopnia, że nikt nie był w stanie ich powstrzymać. Doskonale widać było, że relacje liderki i 16. rakiety rankingu WTA są doskonałe.

Atak śmiechu Aryna Sabalenka i Mirra Andriejewa przeniosły do pomeczowego wywiadu. Co aż do tego stopnia rozśmieszyło tenisistki? - Nie, nie powiem wam, co jest takie zabawne. W pewnym momencie po prostu nie mogłyśmy się powstrzymać - próbowała wytłumaczyć roześmiana Białorusinka. Ostatecznie Sabalenka i jej rosyjska przyjaciółka pokonały w deblu Garcię i Rybakinę 7:6(5).

W finale World Tennis League triumfowała jednak ekipa Falcons. Sokoły zwyciężyły 20:16. Do wygranej mocno przyczynili się panowie - Rublow i Shapovalov - którzy bezproblemowo ograli australijsko-hinduską parę Jordan Thompson/Sumit Nagal 6:2. Sam Rosjanin oddał Nagalowi tylko jednego gema w singlowym starciu. Za to Jastrzębiom nie pomogła nawet niespodziewana wygrana Andriejewej z Rybakiną. Rosjanka ograła dużo wyżej notowaną Kazaszkę 6:2. Co ciekawe, to nie jedyne momenty na turnieju w Abu Zabi, kiedy Sabalenka nie potrafiła opanować śmiechu.