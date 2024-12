Wielki powrót Igi Świątek! 5 gemów z rzędu i błyskawiczna dogrywka

Iga Świątek (2. WTA) rywalizuje w turnieju World Tennis League w Abu Zabi. 23-latka, występująca w drużynie Orłów, na początek zagrała w deblu z Paulą Badosą (w ich zespole są jeszcze Aleksander Szewczenko i Stefanos Tsitsipas). Ich rywalkami były Jasmine Paolini oraz Simonie Halep z drużyny Kań (są tam jeszcze Casper Ruud oraz Nick Kyrgios). I mimo że polsko-hiszpańska para miała już bardzo dużą przewagę, to poniosła porażkę. Lecz 23-latka szybko stanęła przed szansą na zrewanżowanie się Włoszce.

Iga Świątek znów stanęła naprzeciw Jasmine Paolini w World Tennis League

Pierwsze dwa gemy przebiegły pod dyktando serwujących, które zwyciężały 40-15. O wiele ciekawiej zrobiło się w trzecim, gdy polska tenisistka wyszła na prowadzenie 40-30 i miała dwa break pointy. Tyle że oba zmarnowała i Paolini utrzymała podanie. Kolejny gem miał bardzo dobry przebieg, lecz tym razem to Włoszka nie wykorzystała dwóch szans na zbudowanie przewagi.

W piątym gemie Świątek znów miała okazję na przełamanie rywalki. Jak się skończyło? Podobnie jak w poprzednich przypadkach, tylko tym razem 28-latka załatwiła sprawę punktem zdobytym bezpośrednio serwisem.

Wydawało się, że ta dość kuriozalna seria będzie kontynuowania w kolejnej odsłonie. Przy prowadzeniu 40-30 włoska tenisistka najpierw wyrzuciła piłkę za linię końcową. Ale po chwili zdobyła punkt i wyszła na prowadzenie 4:2 z przełamaniem. - Podjęła większe ryzyko i się opłaciło - poddsumował komentator Canal+Sport.

Iga Świątek poczuła, jak to było po drugiej stronie. Dogrywka w meczu z Jasmine Paolini

Paolini wygrała także kolejny gem i była już bardzo blisko odniesienia zwycięstwa. Choć musiała pamiętać, że dopiero co sama (wraz z Halep) wyszła ze stanu 2:5, więc nie mogła zlekceważyć Świątek. Ta zabrała się do roboty i wygrała własne podanie, a następnie odrobiła stratę przełamania. I mogło zapowiadać się na niezwykłą powtórkę z gry podwójnej.

W dziesiątym gemie Polka znów miała problemy. Przy stanie 15-30 miała dobrą szansę na remis, ale uderzyła w aut i znalazła się pod ścianą - uratowały ją wygrane dwie kolejne akcje. Aż nagle kapitan zespołu Paolini wziął czas. To nie pomogło, Świątek doprowadziła do wyniku 5:5 i dalej miała szansę na wielki powrót.

Świątek zaczęła wznosić się na wyżyny i wygrała czwarty gem z rzędu, ponownie odbierając przeciwniczce podanie. - Złapała dobry rytm - podkreślali komentatorzy. Rozpędzona wiceliderka światowego rankingu nie zwalniała tempa i zwyciężyła 7:5, skutecznie rewanżując się na Włoszce za przegranego debla. Ale to nie był koniec.

Stan rywalizacji Orłów i Kań w tym momencie wynosił 20:24. A obie zawodniczki przystąpiły do dogrywki, w której Polka mogła doprowadzić do super tie-breaka, gdyby wygrała cztery gemy z rzędu. Ostatecznie nie ugrała żadnego i to Włoszka zapewniła drużynie Kań triumf 25:20 w całej rywalizacji (wcześniej Badosa i Szewczenko przegrali 4:6 z Paolini i Ruudem, Kazach przegrał też 4:6 w singlowym starciu z Norwegiem).

World Tennis League: Iga Świątek - Jasmine Paolini 7:6 po dogrywce (7:5 bez dogrywki)

Drużynę Orłów z Igą Świątek w składzie czeka teraz starcie z ekipą Jastrzębi (Jordan Thompson, Aryna Sabalenka, Sumit Nagal, Mirra Andriejewa). Zaplanowano je na piątek 20 grudnia na godz. 10:00 czasu polskiego.