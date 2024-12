Awantura po słowach o Idze Świątek! "Kim Ty jesteś...?!"

Chociaż jeden sezon tenisowy się zakończył, a drugi dopiero na przełomie 2024 i 2025 roku będzie się rozpoczynał, to o Idze Świątek niezmiennie jest bardzo głośno. To wszystko pokłosie wykrycia u polskiej tenisistki niedozwolonej substancji, o czym poinformowała sama zainteresowana. Polka wykazała, że szczątkowa ilość trimetazydyny dostała się do jej organizmu przypadkowo i nie poniosła z tego tytułu większych konsekwencji poza miesięcznym (zakończonym już) zawieszeniem i uszczerbkiem na wizerunku w oczach niektórych kibiców i ekspertów.

To jeden z najświeższych tematów ws. Igi Świątek. Latem w trakcie igrzysk olimpijskich pojawiły się dyskusje nt. tego, czy Świątek jest lubiana przez inne zawodniczki, co było pokłosiem absurdalnego zachowania Danielle Collins po przegranym ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Burza po słowach byłego tenisisty ws. Igi Świątek

Obie te sprawy postanowił połączyć były kanadyjski tenisista Chris Hasek-Watt w podkaście "Love Means Nothing", odnosząc się do sytuacji z dopingiem u Igi Świątek i Jannika Sinnera. - Nie ma nic sympatycznego w Idze Świątek. Ludzie jej nie lubią. Ludzie lubią Sinnera, bo to dobry facet. Mówiłem już wcześniej, że może jest trochę nudny, a jego gwiazdorstwo jest trochę wymyślone, ale jest dobrym facetem, jest sympatycznym facetem, podczas gdy Świątek nie jest, okej? - wypalił.

- Ona nie wie, jak wchodzić w interakcje, nie wie, jak się bawić i uszczęśliwiać ludzi. Jest po prostu jak robot. A kiedy złapano ją na dopingu, to nie sądzę, że okazano jej zbyt wiele wsparcia - ocenił Hasek-Watt, czym wzbudził ogromne zamieszanie w mediach społecznościowych.

- Kim Ty jesteś, żeby ocenić, kto jest lubiany, a kto nie? A jeśli zamierzasz wymienić czyjeś nazwisko trzy razy w ciągu 50 sekund, to upewnij się, że robisz to dokładnie - tak na nagranie Kanadyjczyka zareagował znany dziennikarz Bastien Fachan.

Do sprawy odniósł się także były trener Andy'ego Murraya Mark Petchey. - Nie chcę się w to angażować, ale w świecie mroźnego zimna to jest wieczna zmarzlina - napisał w sarkastyczny sposób.

Iga Świątek na kort wróci już w najbliższy czwartek, gdyż w dniach 19-22 grudnia wystąpi w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Tydzień później przeniesie się do Australii, gdzie będzie rozgrywany turniej United Cup.