Na słowach nie zakończyła! Nagranie z Igą Świątek już jest hitem

Za Igą Świątek dość trudny i przełomowy sezon. Wygrała pięć turniejów, w tym wielkoszlemowy Roland Garros, zdobyła brązowy medal olimpijski, ale też rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim i opuściła trzy azjatyckie turnieje, który poskutkowały utratą prowadzenia w rankingu WTA. Jak się później okazało, absencja była spowodowana wykryciem niedozwolonej substancji w jej organizmie. Polka przyjęła ją jednak nieświadomie i niecelowo, przez co ukarano ją zaledwie miesięcznym zawieszeniem. To już za nią. Teraz czas przygotowań do kolejnego sezonu.

Iga Świątek zwróciła się do kibiców. Tak powinni zagrzewać Polaków do boju

Już 19 grudnia Świątek rozpocznie rywalizację w World Tennis League, pokazowym turnieju. Będzie to dla niej pierwszy event po aferze dopingowej. Natomiast pod koniec grudnia odbędzie się United Cup, gdzie Polka także zagra, w składzie z Hubertem Hurkaczem, Mają Chwalińską, Alicją Rosolską, Kamilem Majchrzakiem czy Janem Zielińskim.

I choć turniej odbędzie się w Australii, to na trybunach z pewnością pojawiają się biało-czerwone flagi. Polscy kibice są bowiem obecni niemal na każdej imprezie tenisowej, gdzie wspierają rodaków. Ale dopingować Biało-Czerwonych mogą też fani innych nacji. W związku z tym Świątek postanowiła nauczyć tych, którzy nie mówią w języku polskim, jak zagrzewać ją i jej ekipę do boju.

Wystąpiła w specjalnym filmiku, który został opublikowany w mediach społecznościowych United Cup. "Jak powiedzieć 'Go Poland [Dajesz Polsko, tłum.] po polsku?" - brzmiało pytanie. - Moja wersja "Dajesz Polsko" w języku polskim, to będzie: "Jazda Polsko!" - zaczęła Świątek, wykonując wymowny gest zaciśniętej pięści. Gest bardzo charakterystyczny dla 23-latki, za pomocą którego celebruje dobre zagrania. Towarzyszy mu najczęściej właśnie słynne "Jazda".

- Znacie już słowo "jazda", przynajmniej mam taką nadzieję. A słowo "Polsko", to "Polska", tylko nieco inaczej. Więc "Jazda Polsko!" - podkreślała. I poprosiła, by w taki oto sposób dopingować ją i rodaków podczas United Cup.

Ważne tygodnie przed Świątek

Na pierwszym etapie imprezy Biało-Czerwoni zmierzą się z Norwegią i Czechami. Czekają nas więc hitowe starcia. Przykładowo Iga Świątek zawalczy z Karoliną Muchovą, a Hubert Hurkacz z Casperem Ruudem. A co dalej czeka naszą tenisistkę? Jej kolejnym turniejem najprawdopodobniej będzie Australian Open. I już wtedy będzie mogła odzyskać prowadzenie w rankingu WTA.

Ma niewiele punktów do obrony, bo w poprzednim sezonie dotarła jedynie do III rundy. Natomiast liderka zestawienia, a zarazem jej największa rywalka Aryna Sabalenka triumfowała w 2024 roku. Tak więc do obrony ma aż dwa tysiące punktów. Z jej ewentualnego potknięcia Świątek może skorzystać i to błyskawicznie.