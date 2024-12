Poszło w świat o Świątek. "Są bogami, a potem biorą te wszystkie leki"

Nick Kyrgios to postać w światowym tenisie, która słynie z tego, że nie gryzie się w język i często zabiera głos przy różnych tematach społecznych. Australijczyk reagował m.in. po kontrowersjach wokół afer dopingowych Jannika Sinnera i Igi Świątek. - Nie oblałem żadnego testu na obecność niedozwolonych substancji. Kiedy już zostaniesz złapany, nie możesz zachowywać się jak ofiara - opowiadał Kyrgios w reakcji na pytanie, czy czuje się złoczyńcą w tenisowym tourze. Warto dodać, że Kyrgios wraca na korty po blisko dwuletniej przerwie.

"Czuje się dobrze, mając za sobą kolejne dni w treningu. Rekonstrukcja nadgarstka i powrót tutaj. I to wszystko bez oblewania testów antydopingowych. Bądź dumny Kyrgs, robiąc to we właściwy sposób" - napisał Kyrgios w mediach społecznościowych.

Uściślając: w marcu br. w organizmie Sinnera dwukrotnie wykryto clostebol, który jest substancją niedozwoloną. Sinner odwołał się od kary, ponieważ członek jego zespołu używał kremu zawierającego tę substancję w celu leczenia małej rany. Sinner mógł grać cały czas, a jedyną karą było odebranie punktów i nagrody finansowej za Indian Wells. W przypadku Świątek chodzi o to, że Polka zażyła fabrycznie zanieczyszczoną melatoninę, przez co w jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny.

"Nie mam nic do Igi". Kyrgios znów zabrał głos. "To mnie wkurza"

Kyrgios był ostatnio gościem "Nothing Major Podcast". Jak ocenił poprzedni sezon w obliczu kontrowersji wokół Sinnera i Świątek? - Szczerze mówiąc, to nic osobistego. Nie mam nic do Igi. Po prostu uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse i to mnie wkurza. Ponieważ znam te osoby, to wydaje mi się, że one mają przewagę, bo są po prostu bogami, a potem biorą te wszystkie inne leki poprawiające wydajność. Ja nigdy tego nie zrobiłem i tego nie zrobię - powiedział.

- Kiedy zostajesz złapany, to nie możesz zachowywać się jak ofiara. To wkurza mnie jeszcze bardziej. Bądźmy szczerzy, jeżeli w naszym sporcie ktoś może zostać zawieszony na dwa lata za nocne wyjście i unikanie kogoś, kto faktycznie próbuje poprawić swoje wyniki? To nawet nie jest rozmowa o tym, który przypadek jest moim zdaniem gorszy - dodał Kyrgios. - Potem ten gość smaruje całe ciało kremem, które daje mu jakąś szaloną moc. To niesprawiedliwe. Dlatego jestem na to zły - wyjaśnił Kyrgios, nawiązując do przypadku Sinnera.

Pierwotnie Kyrgios miał się znaleźć w jednym zespole (Eagles) ze Świątek i Hubertem Hurkaczem w turnieju pokazowym World Tennis League, natomiast organizatorzy podjęli decyzję o zmianie. Kyrgios wraz z Barborą Krejcikovą trafili do zespołu Kites, natomiast ich miejsce zajęli Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas. Dodatkowo Hurkacz zrezygnował z udziału w turnieju, a za niego pojawi się Aleksandr Szewczenko.