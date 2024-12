Sensacyjne wieści ws. Halep. Szykuje się wielki powrót

W 2022 roku w organizmie Simony Halep wykryto niedozwoloną substancję, a konkretnie roksadustat, za co spotkała ją surowa kara. Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) zawiesiła ją na cztery lata, ale po długiej batalii sankcję nieco złagodzono. Zrobił to Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS). I w marcu tego roku Rumunka wróciła oficjalnie do rywalizacji, ale nie odniosła wielkich sukcesów.

Rozbrat z kortem był bardzo widoczny. Efekt? Wzięła udział w czterech turniejach, ale tylko raz udało jej się wygrać spotkanie. Tym samym jej bilans to jedno zwycięstwo i aż cztery porażki. Po drodze trapiły ją też kontuzje.

Simona Halep może zagrać w Billie Jean King Cup. Rodaczki liczą na nią

Halep liczy więc, że kolejny sezon będzie zdecydowanie lepszy w jej wykonaniu i wróci już do rywalizacji na pełen etat. I niewykluczone, że będzie występować nie tylko w tourze WTA, ale i w drużynie narodowej. O takiej możliwości poinformowała Monica Niculescu.

- Bardzo bym chciała, by w Billie Jean King Cup wystąpiły Sorana Cirstea oraz Irina Begu. Chciałbym, żeby weszły do podstawowego składu. Choć widziałyśmy, jak pięknie w Ameryce zagrały dziewczyny. Jaqueline Cristian i Ana Bogdan pokazują się z naprawdę dobrej strony. Mam nadzieję, że Simona zacznie grać od stycznia i przyjdzie nam z pomocą - podkreślała tenisistka w rozmowie z as.ro.

- Ważne jest, by uniknęła kontuzji. Wiem, że miała problemy z kolanem, ale trafiła do dobrego lekarza i po urazie nie ma już śladu. Teraz trenuje w Dubaju. Radzi sobie bardzo dobrze i bez bólu - dodawała Niculescu na temat Halep.

Dla byłej numer jeden tenisa może być to wielki powrót do kadry narodowej. Od kiedy została zawieszona, to nie było jej dane grać w drużynie Rumunii. Mimo to w tym roku zespół odniósł spory sukces. Po raz pierwszy w historii zakwalifikował się do finałów Billie Jean King Cup, ale tam już na pierwszym etapie uległ Japonii (1:2). W Maladze Rumunię reprezentowały Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Anca Todoni i wspomniana Monika Niculescu.

Halep wściekła na ITIA. Poszło o Igę Świątek

O Halep było ostatnio głośno też z innego powodu. Tenisistka była bardzo oburzona dość łagodnym potraktowaniem Igi Świątek przez ITIA. W organizmie Polki wykryto bowiem śladowe ilości jednej z zakazanych substancji. Po kilku tygodniach 23-latka dowiodła niewinności - nie przyjęła środka świadomie i celowo, a zanieczyszczony nim został jeden z leków, który brała na jet-lag. I organizacja zawiesiła ją jedynie na miesiąc, co mocno wzburzyło Halep. Ta stwierdziła, że w tenisie są równi i równiejsi.

"Siedzę i próbuję to pojąć, ale naprawdę nie da się zrozumieć czegoś takiego. Stoję i pytam siebie, dlaczego jest tak duża różnica w traktowaniu i ocenie? Nie mogę znaleźć powodu i chyba nie ma logicznej odpowiedzi. To może być tylko zła wola ITIA, organizacji, która mimo jasnych dowodów zrobiła absolutnie wszystko, żeby mnie zniszczyć" - pisała w mediach społecznościowych.