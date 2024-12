Kapitalny występ Świątek i reszty! Napisała się historia

Kilka dni temu Maja Chwalińska wygrała turniej WTA 125 w brazylijskim Florianopolis. To największy sukces w singlowej karierze 23-latki. Zwycięstwo Chwalińskiej pozwoliło polskim tenisistkom skompletować tytuły w sezonie 2024 we wszystkich kategoriach imprez WTA.

Iga Świątek wygrywała turnieje rangi WTA 1000 (Rzym, Madryt, Indian Wells, w Dosze), Magdalena Fręch zwyciężyła w WTA 500 w Guadalajarze, a Magda Linette WTA 250 w Pradze. Do tego Katarzyna Kawa była najlepsza kilkanaście dni temu w deblu w Buenos Aires (WTA 125) w parze z Mają Chwalińską.

- To był bardzo dobry sezon dla polskiego tenisa. Z naszej perspektywy mógłby się nigdy nie kończyć. Pokazują to także rezultaty z ostatnich dni Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej. Końcówka jest najlepszym podsumowaniem tego, jak udany był to rok dla naszej dyscypliny - mówi w rozmowie ze Sport.pl Maciej Zaręba, dziennikarz i komentator Canal+ Sport.

Wyprzedziły Czeszki w Pradze

Najwięcej radości polskim kibicom przyniosła Iga Świątek. Oprócz czterech tytułów WTA sięgnęła także po triumf w Roland Garros oraz po brązowy medal igrzysk w Paryżu. Tomasz Wolfke z Eurosportu zwraca uwagę na inne polskie osiągnięcie - rywalizację Magdy Linette z Magdaleną Fręch w Czechach.

- Wspaniale możemy wspominać polski finał w Pradze. Szczególnie właśnie, że odbył się w Pradze. To przecież gniazdo os. Przyzwoitych czeskich tenisistek jest w czołówce kilkanaście, każda z nich może wygrać zarówno z Fręch, jak i z Linette. A jednak to nasze panie walczyły w lipcu w meczu o tytuł. Nie licząc występów Igi Świątek to było chyba najprzyjemniejsze wydarzenie w naszym tenisie w 2024 roku - wskazuje Wolfke.

Pierwszy raz w historii rozgrywek WTA dwie polskie tenisistki zmierzyły się w finale. Linette zwyciężyła 6:2, 6:1, zdobywając trzeci singlowy tytuł w karierze. Fręch z kolei zaliczyła największy postęp w ostatnim czasie. W styczniu była 70. na świecie, a dziś jest 25. Miesiąc temu wskoczyła nawet na 22. pozycję w rankingu WTA. - Myślę, że niewielu ekspertów spodziewało się takiego awansu z jej strony - mówi Maciej Zaręba.

Zaczęło się już podczas Australian Open, gdzie Magdalena Fręch pierwszy raz doszła do czwartej rundy wielkoszlemowej. Po drodze pokonała m.in. Caroline Garcię, przegrała dopiero z Coco Gauff.

Tomasz Wolfke o występie w Melbourne mówi: "To był wielki sukces Magdaleny. Zajęło jej to kilka lat, nie zawsze w nią wierzono. Po tym osiągnięciu opowiadałem, że zawodniczek o jej potencjale jest kilkadziesiąt w tourze i równie dobrze na koniec sezonu może być 20., jak i 70. Bardzo cieszę się, że znalazła się znacznie bliżej tej górnej granicy. Będzie zaraz rozstawiona w Wielkim Szlemie, co bardzo pomaga". Podczas nadchodzącej edycji Australian Open, która rusza 12 stycznia, Fręch pierwszy raz wystąpi w roli wystawionej w Wielkim Szlemie.

Przełom Magdaleny Fręch

W lutym Maciej Zaręba miał okazję rozmawiać z Magdaleną Fręch podczas turnieju w Dosze. - Pamiętam, że siedzieliśmy wtedy na trybunach z Żelkiem Żyżyńskim i patrzyliśmy na siebie z niedowierzaniem. Magda grała świetnie, blisko linii końcowej, wytrzymywała tempo narzucane przez Wiktorię Azarenkę, a wiemy, że Białorusinka potrafi grać bardzo szybko. Po tym spotkaniu powiedziała, że mimo porażki jest zadowolona z siebie. Przed tym sezonem postanowiła zmienić trochę swój styl gry na bardziej agresywny. Do tej pory kojarzyliśmy Magdę głównie z mocno defensywnego sposobu rozgrywania akcji. Cofała się głęboko za linię końcową, operowała w obronie, punkty wygrywała regularnością, przebijaniem piłek na drugą stronę - opowiada komentator Canal+.

Jak zmieniła styl rozgrywania akcji? - Oczywiście opierała nadal grę na podstawie, czyli regularności, ale jednak dokładając także więcej w ofensywie. Jeśli zaś miałbym wyróżnić jeden element, to postawiłbym na serwis. W tym roku dawał Magdzie sporo przewagi na korcie i pozwalał też wybierać bardziej ofensywne rozwiązania. Jestem bardzo mile zaskoczony tym, jaki progres poczyniła. Trener Magdy, Andrzej Kobierski od dłuższego czasu namawiał ją do bardziej ofensywnego sposobu gry. W końcu łodzianka dała się przekonać i to była bardzo dobra decyzja.

W przypadku Magdy Linette ostatnie 12 miesięcy jest trudne do jednoznacznej oceny. Wiosną finał w Rouen, latem triumf w Pradze, w końcówce roku pierwszy ćwierćfinał rangi WTA 1000 w Wuhan. Po drodze zdarzały się zaś odpadnięcia w pierwszych rundach wszystkich czterech imprez wielkoszlemowych.

- To nie był równy rok w wykonaniu Linette. Pamiętajmy jednak, że na początku sezonu musiała bronić wielu punktów za zeszłoroczny Australian Open (półfinał - przyp. red.). To ją trochę przytłoczyło, sama opowiadała o tym w programie Marka Furjana i Dawida Celta. Kiedy jej wyniki stały się lepsze? Gdy tych punktów nie trzeba było już bronić. Od wiosny Magda zaczęła punktować - wskazuje Zaręba.

Największe zaskoczenie w przypadku Magdy Linette to świetne rezultaty na kortach ziemnych - zarówno we Francji, jak i w Czechach. - W poprzednich latach raczej nie zachwycała w tych warunkach, to nie jest jej ulubiona nawierzchnia. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał początek przyszłego sezonu w jej wykonaniu. Bez tej presji, która towarzyszyła Magdzie w pierwszych miesiącach 2024. Ciekawe też, czy powtórzy sukcesy na mączce.

W lutym Magda Linette skończy 33 lata. Nadal występuje zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej. Sama przyznaje, że miewa czasem problemy zdrowotne. Natomiast rok temu, pytana przez kibiców, dlaczego wciąż występuje w deblu, przyznała w rozmowie z Eurosportem: "To są dobre pieniądze. Czasami można postawić się w sytuacji tenisisty".

Tomasz Wolfke rozumie takie podejście. - Magda na pewno jest trochę wyeksploatowana, bo jej kariera trwa już 15 lat. Patrząc na strukturę jej występów w ostatnich latach, można odnieść wrażenie, że robi wszystko, by zarobić na dostatnie życie po zawodowej karierze. I trzymajmy za nią kciuki. Podchodzimy czasem do naszych sportowców, jak do bohaterów zbiorowej wyobraźni. Ale trzeba też na trzeźwo pamiętać, że oni z tego żyją. Muszą z tych 10, 15, 20 lat kariery odłożyć na resztę życia. Nie każdy zostaje potem trenerem, działaczem czy komentatorem. Widać, że Magda stara się wycisnąć obecnie z tenisa jak najwięcej i broń Boże nie można mieć do niej o to pretensji - mówi Wolfke. Tym większy podziw dla Linette, że mimo łączenia występów w obu konkurencjach potrafi osiągać w nich dobre wyniki.

Docenić sukcesy Igi Świątek

Na singlu skupia się Iga Świątek, w przypadku której padają różnorakie opinie dotyczące jej występów w tym roku. Jedni chwalą za kolejny kapitalny sezon, inni wskazują na słabszą drugą część rozgrywek. Z negatywnym odbiorem nie zgadza się Maciej Zaręba.

- Nie należę do malkontentów, bo Iga przez prawie cały rok prowadziła w rankingu, wygrała turniej wielkoszlemowy, do tego cztery imprezy rangi WTA 1000. Musimy zrozumieć, że nie da się co sezon zwyciężać w ośmiu-dziesięciu turniejach. To jest po prostu niemożliwe w tej dyscyplinie sportu. Bardzo doceniam ten sezon Igi. Wygrała 61 spotkań przy tylko dziewięciu porażkach, a to kosmiczne liczby. Większość zawodniczek mogłaby pozazdrościć Idze podobnych rezultatów. W Polsce patrzymy przez pryzmat poprzednich sezonów, co nie do końca ma sens. Myślę, że wyników z 2022 Iga już nigdy nie powtórzy, chociaż mam nadzieje, że się mylę - mówi komentator Canal+.

Sezon 2024 w wykonaniu Igi Świątek był jak jej medal olimpijski w Paryżu. Jedni będą niezadowoleni, bo to tylko brąz, a nie złoto. Wielu jednak doceni z uwagi na trudne okoliczności i fakt, że to pierwszy krążek w historii polskiego tenisa. - Pewnie ten brąz nie jest spełnieniem marzeń samej tenisistki, a także kibiców czy dziennikarzy. Natomiast biorąc pod uwagę ogromny poziom stresu, trzeba ten wynik docenić. Nigdy nie widziałem tak spiętej Igi, jak podczas walki o medale w Paryżu. Z takim napięciem nie da się grać dobrze w tenisa, nie można kontrolować uderzeń - wskazuje Zaręba.

Nasz rozmówca zauważa także "pewne problemy na szybszych nawierzchniach z rywalkami grającymi płasko i agresywnie". Ten temat pojawiał się już w poprzednich sezonach, a trener Polki Belg Wim Fissette zapowiedział, że będą nad tym pracować. Nowy sezon rusza w Australii już 27 grudnia.

Tomasz Wolfke podsumowując ostatni rok, zauważa: "Cieszmy się, bo nigdy nie mieliśmy trzech tenisistek w pierwszej „50" rankingu WTA. To wielki moment w historii naszego tenisa". Świątek jest dziś wiceliderką, Fręch 25. rakietą świata, a Linette 38. Inaczej wygląda to u mężczyzn, gdzie jedyny Polak w top 100 to Hubert Hurkacz. Kamil Majchrzak znajduje się na 120. pozycji, a Maks Kaśnikowski na 182.

Do tego trzeba też dodać półfinał turnieju Billie Jean King Cup, osiągnięty przez polskie tenisistki w listopadzie. Drużyna prowadzona przez kapitana Dawida Celta pokonała w Maladze Hiszpanki oraz Czeszki, a przegrała jedynie z Włoszkami - późniejszymi mistrzyniami imprezy. Najlepszy dotychczas wynik Polek to był ćwierćfinał (1992, 2015).