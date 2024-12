W takiej odsłonie Linette jeszcze nie widzieliśmy. W sieci zawrzało

Magda Linette (38. WTA) może być zadowolona z tego, jak zaprezentowała się na światowych kortach w 2024 roku. Nasza tenisistka dotarła do finału turnieju WTA 250 w Rouen, gdzie przegrała 1:6, 6:2, 2:6 ze Sloane Stephens. Za to w czeskiej Pradze zgarnęła tytuł po pokonaniu 6:2, 6:1 Magdaleny Fręch w ostatnim meczu. Na igrzyskach olimpijskich przegrała w drugiej rundzie z Jasmine Paolini, a podczas Billie Jean King Cup wraz z reprezentacją Polski zmagania zakończyła na etapie półfinału.

Linette zachwyciła fanów jednym zdjęciem. Co za kreacja!

Po zakończeniu sezonu Linette miała sporo czasu na odpoczynek i regenerację. W wolnym czasie postanowiła, że przygotuje dla fanów coś specjalnego! 32-latka wzięła udział w sesji zdjęciowej dla polskiego magazynu K MAG poświęconego stylowi, kulturze, sztuce, fotografii i modzie. W ramach współpracy w sieci pojawiły się zdjęcia, na których tenisistka pozuje w wieczorowych kreacjach!

Stylowe fotografie z magazynu bardzo spodobały się internautom, którzy zachwycali się ich wykonaniem. "Ulubiona sesja tego roku!", "Spektakularne", "Niewątpliwie sesja, wobec której nie można przejść obojętnie. Magda top! Nie mniejsze brawa również za całą realizację", "Pani Magda wspaniale wybiera sesje zdjęciowe!!! Praktycznie każda ZACHWYCA. Czekam na następne!", "Przepięknie" - czytamy.

Przy okazji na łamach magazynu K MAG ukaże się wywiad z Magdą Linettę oraz przedstawienie tego, "kim jest poza kortem". Nie od dziś wiadomo, że tenis nie jest jedyną pasją Polki. W wywiadzie udzielonym Markowi Furjanowi i Dawidowi Celtowi z podcastu "Break Point" 32-latka dużo opowiadała o swoim zamiłowaniu do mody, sztuki i szeroko pojętego życia artystycznego. Na tych płaszczyznach 38. rakieta świata widzi siebie po zakończeniu kariery.

Kiedy Linette planuje na stałe zejść ze sceny? - Co roku odpowiadam: za trzy lata. Ciągle wierzę w to, że zagram w finale turnieju wielkoszlemowego. Inaczej nie wychodziłabym na kort. Czekam na styczniowy Australian Open, czuję, że jesteśmy z powrotem na dobrej drodze, ostatnio pokonałam kilka mocnych rywalek, mój sposób gry bardzo mi się podobał - opowiadała niedawno w rozmowie z portalem xyz.pl. Teraz Magda Linette przygotowuje się do turnieju WTA 500 w australijskim Brisbane. Zawody rozpoczną się już 30 grudnia. Tam Polka chce złapać formę przed Australian Open.