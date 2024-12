Rosyjska skandalistka znowu to zrobiła. Świątek już ją ostrzegała

Anastazja Potapowa zdecydowanie nie należy do najbardziej lubianych zawodniczek w tourze WTA, a przynajmniej w oczach opinii publicznej. W czasach gdy identyfikowanie się z czymkolwiek związanym z Rosją jest nie na miejscu z uwagi na wywołaną przez ten kraj wojnę na Ukrainie, Potapowa nieraz udowadniała, że ona widzi to inaczej. Rosjanka jest zagorzałą kibicką piłkarskiego Spartaka Moskwa, co mimo trwającej wojny regularnie pokazuje.

Potapowa nie przejmuje się wojną. Spartak u niej ponad wszystko

Było tak choćby w 2023 roku. Potapowa wyszła na kort w koszulce moskiewskiej drużyny podczas turnieju w Indian Wells. Wzięła też udział w meczu Spartaka z Dynamem Moskwa, gdzie symbolicznie rozpoczęła mecz pierwszym kopnięciem piłki. Fani nie zostawiali później na niej suchej nitki, a publicznej krytyki nie szczędziła nawet Iga Świątek. - Nie powinna w takich czasach pokazywać swoich poglądów w ten sposób. Nawet jeśli jest fanką tej drużyny - mówiła wówczas Polka.

Potapowa znów to robi. Trening w "spartakowych" barwach

Choć Potapowa twierdziła później, że jest zdecydowanie przeciwko wojnie, to jej czyny nie wskazują na szczególną refleksję w obliczu krytyki. Niedawno otwarcie wyrażała nadzieję, że WTA powróci z grą do Rosji. Natomiast teraz ponownie postanowiła wyrazić swoją bezgraniczną miłość do Spartaka Moskwa.

Na jej Instagramie, a konkretnie na stories, możemy zobaczyć zdjęcie z treningu, który 23-latka odbyła właśnie w stroju ukochanej drużyny. To dość jasny sygnał, że fani mogą ją krytykować, ale na refleksję, jakąś zmianę w postępowaniu, raczej nie ma co liczyć.

Anastazja Potapowa fot. Screen: https://www.instagram.com/stories/anapotapovaa/3520041119517883832/

Co ciekawe, podczas gdy Potapowa otwarcie wyraża przywiązanie do Rosji i Spartaka, coś dokładnie odwrotnego zrobił jej były mąż, również tenisista Aleksandr Szewczenko. W tym roku zmienił on bowiem obywatelstwo z rosyjskiego na kazachskie.