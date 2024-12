Pierwszy taki coming-out w świecie tenisa. To przejdzie do historii

- Rzeczywiście nie znam ani jednego geja wśród tenisistów. Nie wiem, dlaczego tak jest. Zostałby przecież w pełni zaakceptowany. Nie ma znaczenia, skąd się pochodzi, ani kim się jest. Wszyscy na tej planecie powinni się wspierać - powiedział kilka lat temu Roger Federer, legendarny tenisista, 20-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych. - Uznałbym to za odważny ruch. W niektórych częściach świata tacy ludzie nie są akceptowani. Ja nie miałbym nic przeciwko. Każdy ma prawo do orientacji seksualnej zgodnej z pragnieniami - dodawał inny genialny tenisista Novak Djoković.

Tenisista przyznał się do coming-outu. To przejdzie do historii

"Liczba zadeklarowanych homoseksualistów w historii tenisa zatrzymała się na trzech. Dwóch (Gottfried von Cramm i Bill Tilden) sukcesy odnosiło przed II wojną światową. Trzecim jest Brian Vahaly" - pisała cztery lata temu "Wyborcza". Ten ostatni zdradził, że jest homoseksualistą dziesięć lat po zakończeniu kariery sportowej.

Teraz doszło do historycznego wydarzenia. 24-letni Brazylijczyk Joao Lucas Reis (401. ATP) został pierwszym aktywnym tenisistą w historii tej dyscypliny, który publicznie przyznał się do homoseksualizmu. Zawodnik wrzucił w mediach społecznościowych kilka zdjęć ze swoim ukochanym - Guyem Sampai Ricardo. Jest to znany model i aktor w Brazylii.

"Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mam szczęśliwe życie. Kocham cię bardzo" - napisał tenisista.

Joao Lucas Reis najwyżej w rankingu ATP był na 259 miejscu (8 maja 2023 roku). W swojej karierze grał w trzech finałach challengerów, ale żadnego z nich nie wygrał. Ma za to dwa zwycięstwa w imprezach rangi ITF - w Brazylii i Meksyku.

Brazylijczyk tegoroczny sezon zakończył bilansem: 24 zwycięstwa i 28 porażek.