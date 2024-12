Ogromna burza po decyzji WTA. Nie mogą im tego wybaczyć

Mnóstwo emocji wywołały nominacje Organizacji Kobiecego Tenisa do nagród za 2024 rok. Najwięcej wątpliwości towarzyszy nominowanym zawodniczkom w kategorii "Największy Postęp Roku" (są to tenisistki z TOP100 rankingu WTA, które zaliczyły największy progres). - Nominacje WTA w kategorii "Największy Postęp Roku" wywołują słuszną krytykę. W Polsce żałujemy nieobecności na liście ze strony Magdaleny Fręch, na świecie środowisko tenisowe dziwi się także pominięciu Jasmine Paolini. Włoszka powinna wygrać w tej kategorii, a nie została nawet wyróżniona w gronie pięciu tenisistek - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Mocno zawrzało po decyzji WTA. "Oszukana", "Okradziona"

Jasmine Paoloni ma za sobą bardzo dobry sezon. W rankingu WTA. awansowała z 29. na 4. pozycję. Dopiero w finałach przegrała w dwóch turniejach wielkoszlemowych (w Roland Garros z Igą Świątek i na Wimbledonie z Barborą Krejcikovą). Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wywalczyła w deblu złoty medal (w parze z Sarę Errani). Oprócz tego wygrała turniej WTA 1000 w Dubaju, a z reprezentacją Włoch zwyciężyła w turnieju finałowym Billie Jean King Cup.

Brak zwycięstwa Jasmine Paolini w kategorii "Największy Postęp Roku" wywołał wielką burzę w mediach społecznościowych. Internauci mówią nawet wprost, że zawodniczka została oszukana, okradziona z nagrody.

"Paolini bez nagrody za największy postęp to największe oszustwo, jakie kiedykolwiek widziałem. Nie powinno być takiej zasady, że zawodniczki nie mogą być nominowane w dwóch kategoriach". "Dlaczego Paolini nie jest najbardziej rozwijającą się zawodniczką roku?" "Nigdy nie wszyscy zgodzimy się co do wyborów, ale jednak Navarro awansowała w rankingu z 32. na 8. miejsce, a Paoloni z 30. na 4. Navarro z pewnością poprawiła się znacznie, ale Paolini zasługiwała na to trochę bardziej. To nie do końca sprawiedliwe", "Paoloni została okradziona z nagrody. Zasłużyła na nią" - to część komentarzy na portalu X.

Nagrodę dla zawodniczki w kategorii "Największy Postęp Roku" wywalczyła Amerykanka Emma Navarro.