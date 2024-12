Tak teraz mieszka Radwańska. Zbudowała swój wymarzony dom

20 wygranych turniejów WTA, drugie miejsce w rankingu WTA, dwa półfinały Australian Open, finał Wimbledonu czy wygrany Turniej Mistrzyń w 2015 roku - to w skrócie dokonania Agnieszki Radwańskiej na tenisowych kortach. Przed erą Igi Świątek to właśnie dokonania "Isi" rywalizującej m.in. z Sereną Williams, Marią Szarapową czy Wiktorią Azarenką przykuwały przed telewizorami polskich kibiców.

Agnieszka Radwańska ciągle urządza nowo wybudowany dom

Tenisową karierę Radwańska zakończyła w listopadzie 2018 roku. W jej trakcie na kortach zarobiła ponad 27,5 miliona dolarów, co dzisiaj jest równowartością 111 milionów złotych. Po zakończeniu kariery Radwańska mogła postawić na rozwijanie życia rodzinnego. Jeszcze w trakcie kariery, w lipcu 2017 roku wzięła ślub z Dawidem Celtem, a w lipcu 2020 roku para doczekała się syna Jakuba.

W programie "halo tu polsat" Radwańska opowiedziała, że skupia się teraz na urządzaniu nowego domu. - Przeprowadziłam się kilka miesięcy temu do nowego domu, który wreszcie miałam okazję sobie stworzyć po karierze, bo jednak mimo wszystko w czasie kariery to były "na gotowe" mieszkania blisko lotniska, blisko portu, na walizkach, które często nie były rozpakowane, tylko kilka ciuchów było zmienianych. Dom dalej jest na wykończeniu - powiedziała.

- Tak, wszystko jest absolutnie po mojemu, myślę, że wszystko, co chciałam, to jest - tak mi się wydaje [...]. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to mąż od razu powiedział "rób, jak chcesz", więc jeśli chodzi o wykończenie, to tutaj nie było żadnego problemu - dodała, podkreślając, że mąż dał jej "wolną rękę" w urządzaniu domu.

Radwańska opowiedziała, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia planuje spędzić u siebie. - Po raz pierwszy święta będą u mnie w domu. Zawsze były gdzieś "po miastach", ponieważ oboje jesteśmy nie z Warszawy. Często było też tak, że w święta już leciałam do Australii, czyli to były święta z paszportem w ręku, za czym już nie tęsknię - podsumowała.

A co Radwańska zrobiła z zarobionymi w trakcie kariery pieniędzmi? 35-latka znalazła się na 50. miejscu w gronie najbogatszych Polaków z majątkiem na poziomie 104 milionów złotych. "Agnieszka Radwańska ponad 27 milionów dolarów zainwestowała w nieruchomości i własny hotel" - czytamy w notce o tenisistce w magazynie "Wprost".