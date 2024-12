Switolina trafiła w sam środek wojny. Zdjęcia obiegły sieć

Elina Switolina to jedna z najlepszych ukraińskich tenisistek w historii. Obecnie 30-latka plasuje się na 23. miejscu w rankingu WTA. Trzykrotnie miała okazję grać w półfinale Wielkich Szlemów - dwa razy na Wimbledonie i raz na US Open. W jej CV znajdziemy również triumf na WTA Finals w 2018 roku. Rok później Ukrainka doszła do finału, w którym przegrała z Australijką Ashleigh Barty 4:6, 3:6. Łącznie na jej koncie widnieje 17 wygranych turniejów.

Switolina pokazała zdjęcie z Ukrainy. "Szczególne miejsce w moim sercu"

Odkąd Rosja najechała na Ukrainę w lutym 2022 roku, Elina Switolina konsekwentnie nie podaje ręki zawodnikom z państwa agresora po rozegranych spotkaniach. 30-latka mocno utożsamia się ze swoim krajem i regularnie uświadamia kibiców z całego świata o trwającej wojnie. Swoje przywiązanie do Ukrainy 23. rakieta świata podkreśliła ostatnio w mediach społecznościowych. Na jej profilu Instagram pojawiło kilka zdjęć, na których można zobaczyć ją w niecodziennej odsłonie.

Switolina ubrana w mundur wojskowy zapozowała z karabinem maszynowym i bazuką w rodzinnym Charkowie. "Charków zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. To miasto, które dało mi poczucie domu, gdy rozpoczęłam tu karierę zawodową w wieku 12 lat. Miasto, które nadal daje ciepło i ochronę. Nawet podczas wielkiej wojny" - czytamy w opisie.

Jak widać, Elina Switolina chciała osobiście spotkać się z ukraińskimi żołnierzami, którzy pokazali jej specyfikę swojej pracy. "Jeśli zapytasz mnie, gdzie znajduję motywację do walki na arenach sportowych? To mój kraj, moi ludzie, mój Charków i nasi bohaterowie" - podsumowała. Co ciekawe w przeszłości - jeszcze przed rozpoczęciem wojny - tenisistka otrzymała propozycję gry pod rosyjską flagą. Jaka była jej reakcja?

- Nie brałam jej pod uwagę. Obiecali 500 tysięcy dolarów rocznie. Inne kraje także składały oferty. Proponowały programy, które inwestowały w moją przyszłość i rozwój w tenisie, ale pod warunkiem reprezentowania ich barw narodowych. To było dawno temu. Dla mnie nigdy nie było mowy o tym, że mogłabym zmienić kraj. Kiedy zaczynałam karierę, w Charkowie miałam pełne warunki do rozwoju - opowiadała.