Hurkacz wrzucił filmik do sieci i się zaczęło. "Totalna głupota"

Hubert Hurkacz (16. ATP) w tym sezonie wygrał turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Estoril, a w czerwcu przegrał w finale turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Halle z aktualnym liderem światowego rankingu ATP - Włochem Jannikiem Sinnerem 6:7, 6:7.

Hubert Hurkacz wrzucił filmik do sieci. I się zaczęło

Najlepszy polski tenisista od kilku tygodni już może odpoczywać. 27-latek wrzucił do sieci wideo, jak korzysta z urlopu. Na filmiku widzimy, jak Hurkacz wykonuje salto w tył i wskakuje do basenu. "Wskakuję w nowy tydzień" - podpisał krótko.

Internauci krytykowali Hurkacza za to, że ich zdaniem wykonał niebezpieczny manewr. Na filmie widać bowiem, że niewiele zabrakło, by tenisista uderzył się w głowę o krawędź basenu.

"Totalna głupota", "Widzę, że nie tylko ja widziałam go, jak [hipotetycznie] rozwala głowę. Hubi rób mniej ekstremalne te sztuczki", "Rozumiem efektowne, ale zbyt ryzykowne. Głowa niebezpiecznie zbliżała się do krawędzi basenu", "No mało brakowało, a i kark by skręcił oprócz nogi", "Strasznie nieodpowiedzialny typ", "Sam się prosi o kolejny uraz" - to część komentarzy pod filmem, który można zobaczyć poniżej.

Hurkacz w tym roku doznał kontuzji kolana na Wimbledonie. Z tego powodu nie zagrał w igrzyskach w Paryżu. Wrócił w sierpniu, ale w żadnym z pięciu turniejów (Montreal, Cincinnati, US Open, Tokio i Paryż) nie wygrał więcej niż dwóch spotkań.

Hurkacz sezon zakończył bilansem: 40 zwycięstw i 19 porażek.