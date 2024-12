Gigantyczny awans Chwalińskiej! Niebywałe. Tak wygląda najnowszy ranking WTA

Maja Chwalińska po powrocie po kontuzji w sezonie 2024 grała głównie w turniejach niższej rangi. Dopiero latem w Warszawie dostała szansę gry w turnieju WTA 125, gdzie doszła aż do półfinału. Później dobrych wyników w jej wykonaniu trochę brakowało - na plus można zaliczyć tylko II rundę w turnieju WTA 250 w meksykańskiej Meridzie, jednak dopiero pod koniec sezonu 23-letnia Polka pokazała, na co naprawdę ją stać.

Wielki awans Chwalińskiej w rankingu po wygranej we Florianopolis. TOP100 coraz bliżej!

W niedzielę Chwalińska wygrała turniej WTA 125 w brazylijskim Florianopolis. Polska tenisistka bardzo efektownie wygrała w finale ze Szwajcarką Yleną In-Albon (WTA 342) 6:1, 6:2. Wcześniej Polka pokonywała m.in. Egipcjankę Mayar Sherif (WTA 68) czy też Francuzkę Leolię Jeanjean (WTA 162).

Dzięki świetnemu występowi w Brazylii reprezentantka Polski zyska aż 125 punktów do światowego rankingu, co w jej rejonach oznacza ogromny awans. Polka od poniedziałku pójdzie w górę aż o 30 pozycji - z 158. na 128. miejsce, co jest jej najwyższą pozycją w karierze! Wcześniej w najlepszym czasie Chwalińska była 149., co miało miejsce w październiku 2022 roku.

To oznacza, że Polka jest już coraz bliżej pierwszej setki i w razie udanego początku nowego sezonu 2025 może znaleźć się w TOP100, co pozwoli jej brać udział bez eliminacji w turniejach Wielkiego Szlema.

Przed Chwalińską w światowym rankingu klasyfikowane są trzy inne Biało-Czerwone - druga Iga Świątek, 25. Magdalena Fręch oraz 38. Magda Linette.

Co ciekawe, Maja Chwalińska w ostatnim czasie bardzo dobrze radzi sobie w deblu, w którym wygrała dwa kolejne turnieje z serii WTA 125. Najpierw w parze z Katarzyną Kawą zwyciężyła w argentyńskim Buenos Aires, a teraz we Florianopolis zaliczyła dublet, bo do zwycięstwa singlowego dołożyła również triumf w grze podwójnej z Brazylijką Laurą Pigossi.

