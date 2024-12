Trenerka Szarapowej objęła gwiazdę tenisa. "Mogę być jedną z najlepszych"

Jak duży jest potencjał Emmy Raducanu? Fani tenisa zadają sobie to pytanie, odkąd tylko Brytyjka w 2021 roku wygrała US Open, jednak jednoznacznej odpowiedzi jak nie było, tak nadal nie ma. Nowojorski turniej wielkoszlemowy z 2021 roku pozostaje jedynym wygranym przez Raducanu w cyklu WTA. Mało tego, nie zagrała nawet w innym finale, a jej drugie najlepsze wielkoszlemowe osiągnięcie to dwukrotnie czwarta runda Wimbledonu.

Na co stać Emmę Raducanu?

Sama 22-latka z pewnością chciałaby pokazać, że tamto US Open nie było przypadkiem i stać ja na bycie w gronie najlepszych, ale od dawna czegoś brakuje. Często tym czymś jest zdrowie, bo Brytyjka ma za sobą niejedną kontuzję. Lecz nawet zdrowa nie potrafiła wspiąć się ponownie na najwyższy poziom. Dobrym przykładem może być mijający rok. Raducanu potrafiła dotrzeć m.in. do 1/8 finału Indian Wells czy do IV rundy Wimbledonu. Jednak zawsze brakowało tego kroku dalej.

Mimo to Brytyjka nie zamierza się poddawać. W wywiadzie dla The Telegraph Raducanu zapowiedziała, że zamierza ostro zawalczyć o miejsce w czołówce w 2025 roku. Pomóc ma jej w tym nowa trenerka od przygotowania fizycznego Yutaka Nakamura. Japonka ma w CV współpracę m.in. z Marią Szarapową i Naomi Osaką.

Raducanu śle ostrzeżenie do czołówki. Była trenerka Szarapowej ma jej pomóc

- Chciałam po prostu szybciej poczuć ten żar przygotowań. Yutaka będzie mi wiele pomagać w przyszłym roku. Jesteśmy podobne pod tym kątem, że skupiamy się na robocie. Nie urządzamy pogaduszek w trakcie realizacji zadania. Miło jest mieć kogoś, kto nadaje na tych samych falach. Myślę, że pomoże mi lepiej wykorzystać moją dużą siłę, jaką jest potencjał atletyczny. Do tej pory nie wykorzystywałam tego dostatecznie - powiedziała Raducanu.

Zdaniem Brytyjki jej sufit wisi bardzo wysoko. Może ona usadowić się w czołówce już przyszłym roku - Mogę stać się jedną z najlepszych tenisistek świata. Moja praca z trenerem Nickiem Cavaday'em stała się w tym celu o wiele bardziej zintegrowana. Skupiona na celu - zapowiedziała aktualnie 59. rakieta świata.