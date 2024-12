Świątek nie zamierza dłużej ukrywać. Po tych słowach ludziom otworzą się oczy

Trimetazydyna - tak nazywa się zakazany środek, który znaleziono w organizmie Igi Świątek. Jak się okazało, zanieczyszczony nim był lek z melatoniną, który nasza zawodniczka przyjmuje od lat w razie problemów z zasypianiem po zmianie stref czasowych. Jest to lek dozwolony, sportowcy biorą go, gdy mają problemy ze snem. Sama zainteresowana przyznała, że był to dla niej "ogromny cios", a sytuacja wzbudziła w niej dużo lęku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wstrząsające fakty z życia Artura Szpilki. "Nie zapomnę tego"

Iga Świątek nie ukrywa. "To, że jestem sportowcem, wpakowało mnie w tę sytuację"

Polka nie chce być porównywana do innych zawieszonych za doping sportowców m.in. Simony Halep czy Kamila Majchrzaka. I wierzy, że uda się całą sprawę zamknąć pomyślnie. - Ufam w to, że ten proces jest obiektywny, a wszystko jest robione zgodnie z regulaminem i nikt nie ocenia zawodnika ze względu na jego pozycję - oznajmiła, zaznaczając, że fakt, że szybko znalazła zanieczyszczone źródło, pomógł w całej sprawie.

Była liderka światowego rankingu przyznaje, że był to dla niej wyjątkowo trudny okres. - Horror. Ogromne rozczarowanie. Na początku myślałam, że to mnie spotkało przez to, że grałam w tenisa. Samo wychodzenie na kort było bolesne. (...) Prawda jest taka, że kocham grać, ale nie na tyle, aby poświęcać swój honor i wartości. (...) To, że jestem sportowcem, wpakowało mnie w tę sytuację. Z pomocą Darii udało się jednak z tym poradzić - przekazała w programie "Fakty po Faktach".

Informacja o zawieszeniu Świątek była bardzo dobrze ukryta. Tuż po zakończeniu US Open powinna przecież wystąpić choćby w turniejach w Pekinie oraz Wuhan, natomiast finalnie wróciła na kort dopiero po dwóch miesiącach. Podczas przerwy eksperci twierdzili nawet, że może nastąpiło u niej "wypalenie", co teraz sama postanowiła skomentować.

- Gdy nie zagrałam tych turniejów w Chinach, powstawało wiele teorii, nagłówki, diagnozy o depresji, wypalenia. Sam fakt, że ludzie zaczęli mnie tak drastycznie oceniać, sprawił, że nie było łatwo - podkreśliła. Ostatecznie Polka wróciła na WTA Finals, gdzie w pierwszym meczu pokonała Barborę Krejcikovą, co nie było wcale takie oczywiste.

Wstrząsające wyznanie Świątek. "Przeszłam najtrudniejszą walkę w swoim życiu"

- Pamiętam, że jak grałam z Krejcikovą w Rijadzie to w trakcie meczu pojawiły mi się myśli: "Jezu, co się stanie, jak przegram? Udowodnię, że jestem wypalona". To było największe wyzwanie. Polska zareagowała bardzo mocno na to, że nie zagrałam trzech turniejów. Za granicą, gdy ktoś robi sobie przerwę z własnego wyboru, nie ma takiego odbioru czy echa. Chciałbym mieć w przyszłości przestrzeń, aby podejmować decyzję bez tłumaczenia się - powiedziała.

Na koniec wspomniała, jak dużą rolę w tej całej sytuacji odegrał jej sztab. - To jakie były nagłówki w mediach, najbardziej mnie zabolało. Przeszłam najtrudniejszą walkę w swoim życiu, najdłuższy turniej, a wchodziłam do internetu i czytałam te nagłówki, że jestem wypalona i powinnam zwolnić połowę swojego teamu, gdy to on mnie trzymał w nadziei. Dał mi ogromne wsparcie - podsumowała.