Z rana gruchnęły wieści o Idze Świątek. Nie mogło być inaczej

Udziałem w Billie Jean King Cup Iga Świątek zakończyła 2024 r. W meczach singlowych Polka odniosła trzy zwycięstwa, pokonując kolejno Paulę Badosę (6:3, 6:7[5], 6:1), Lindę Noskovą (7:6[4], 4:6, 7:5) oraz Jasmine Paolini (3:6, 6:4, 6:4).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: To był dla mnie ogromny cios

Świątek do gry wróci już pod koniec tego roku, kiedy wraz z Hubertem Hurkaczem będzie reprezentować Polskę podczas United Cup w Australii. 30 grudnia Polka zagra z Malene Helgo z Norwegii, a 1 stycznia jej rywalką będzie Karolina Muchova z Czech.

Będzie to jeden z etapów przygotowań Świątek do pierwszego w 2025 r. wielkoszlemowego turnieju. Jak zawsze będzie nim Australian Open, które tym razem potrwa od 12 do 26 stycznia. W piątek organizatorzy ogłosili pełną listę startową.

Świątek zgłoszona do Australian Open

Zgodnie z oczekiwaniami Świątek znalazła się na niej obok Magdaleny Fręch oraz Magdy Linette. Świątek została rozstawiona z numerem 2., Fręch z 25., a Linette z 38. W męskim turnieju reprezentować nas będzie Hurkacz, który rozstawiony jest z numerem 16.

Czołowa dziesiątka zgłoszonej listy na Australian Open kobiet to:

Aryna Sabalenka Iga Świątek Coco Gauff Jasmine Paolini Qinwen Zheng Jelena Rybakina Jessia Pegula Emma Navarro Darja Kasatkina Barbora Krejcikova

Dla Świątek będzie to siódmy start w Australian Open. Do tej pory jej najlepszym wynikiem jest półfinał, do którego dotarła w 2022 r. Wtedy jednak przegrała z Danielle Collins 4:6, 1:6. W dwóch poprzednich startach tak dobrze nie było, bo Polka odpadała kolejno w czwartej i trzeciej rundzie.