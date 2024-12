Klamka zapadła. Sabalenka skreślona. Wszystkie oczy na Igę Świątek

Iga Świątek rozpoczęła już treningi do kolejnego sezonu WTA. Ten wystartuje w styczniu. Jej głównym celem będzie powrót na szczyt rankingu WTA. Czy uda jej się tego dokonać w 2025 roku? Na to pytanie odpowiedzieli czytelnicy Sport.pl, biorąc udział w ankiecie pod jednym z artykułów. Wyrazili bardzo klarowne zdanie w sprawie. Co na to Aryna Sabalenka?

