Kyrgios nadal nie odpuszcza Świątek. Wbił kolejną szpilkę

Po aferze dopingowej z udziałem Igi Świątek na jednego z jej największych wrogów wyrósł Nick Kyrgios. Australijczyk nie odpuszcza żadnej okazji, by publicznie skrytykować Polkę i po raz kolejny opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis. "Bądź dumny, robiąc to we właściwy sposób" - napisał.

3 REUTERS/Tennis TV (Screen) Otwórz galerię Na Gazeta.pl