Świat reaguje na decyzję Świątek. Nie zauważają najważniejszego

Dla Igi Świątek ostatnie miesiące to same zmiany w sztabie. Najpierw zmieniła trenera, a we wtorek ogłoszono, że będzie miała nową managerkę ds. PR-u. Wiadomość o zmianie dotarła do zagranicznych mediów, które doszukują się powiązań z ostatnią wpadką dopingową. Większość pomija fakt, który zespół Polki zawarł w komunikacie.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl