Niebywały wyczyn Igi Świątek. Nikt inny tego nie osiągnął

Iga Świątek (2. WTA) już praktycznie może zapomnieć o miesięcznym zawieszeniu (kończy się 4 grudnia), jakie otrzymała za wykrycie w jej organizmie śladowej ilości trimetazydyny. Polka opowiedziała, że otrzymała 12 września pozytywny wynik testu antydopingowego. Nielegalna substancja dostała się do jej organizmu poprzez zanieczyszczoną melatoninę. Świątek i jej sztab wykazali, że nie było to umyślne zażycie nielegalnego środka, a jego stężenie było na "historycznie niskim" poziomie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie wokół Igi Świątek. "To zostało bardzo dziwnie zakomunikowane"

Iga Świątek z najdłuższą serią wygranych meczów z rzędu w 2024 roku

Tenisistka może przygotowywać się do nowego sezonu. Z kolei specjalistyczne portale mogą ciągle podsumowywać mijający. Tak też zrobił serwis tennis365.com, który przedstawił zestawienie pięciu tenisistek z najdłuższą serią wygranych meczów z rzędu w 2024 roku.

Ranking otworzyła... Karolina Pliskova (41. WTA)! Od turnieju WTA 250 w Klużu-Napoce (który wygrała) do WTA 1000 w Dubaju wygrała 11 meczów z rzędu! Portal nie uwzględnił porażki z Igą Świątek w półfinale w Dosze, bo tam Czeszka nawet nie wyszła na kort z powodu problemów zdrowotnych.

Na czwartym miejscu jest mistrzyni olimpijska z Paryża Qinwen Zheng (5. WTA). Chinka wygrała 12 spotkań z rzędu, a w tym czasie triumfowała w turnieju WTA 250 w Palermo oraz na wspomnianych igrzyskach.

Podium ex aequo otwierają Danielle Collins (11. WTA) i Aryna Sabalenka (1. WTA). Obie panie wygrały po 15 spotkań. U Amerykanki złożyło się to na wygranie turniejów WTA 1000 w Miami oraz WTA 500 w Charleston. W przypadku Białorusinki były to triumfy w turniejach WTA 1000 w Cincinnati i US Open.

Pierwsza była Iga Świątek. Polka jako jedyna przekroczyła granicę wygranych 20 spotkań z rzędu, gdyż było ich 21. W tym czasie wygrała dwa turnieje WTA 1000: w Madrycie i Rzymie oraz Roland Garros.

Daleko jednak było do najlepszej serii Świątek w karierze. W 2022 roku 23-latka cieszyła się z serii 37 wygranych meczów, co daje jej 12. najdłuższą serię w erze Open. Wtedy wygrała sześć turniejów z rzędu, zaczynając od Qatar Open, a kończąc na trzeciej rundzie Wimbledonu.

A kiedy Iga Świątek wróci do gry? Polka jeszcze chwilę odpocznie, 4 grudnia skończy się jej okres zawieszenia, a w dniach 19-22 grudnia wystąpi w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Tydzień później przeniesie się do Australii, gdzie będzie rozgrywany turniej United Cup.

Ranking tenisistek z najdłuższymi seriami zwycięstw w 2024: