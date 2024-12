Cały świat cytuje słowa o "dożywotnim zakazie" dla Świątek

28 listopada br. w mediach pojawił się komunikat ze strony Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) ws. pozytywnego wyniku testu antydopingowego u Igi Świątek. W organizmie Polki wykryto niedozwoloną trimetazydynę, natomiast badanie zostało przeprowadzone 12 sierpnia podczas turnieju WTA w Cincinnati. Na Świątek nałożono tymczasowe zawieszenie od 12 września do 4 października. "Pozytywny wynik testu był spowodowany skażeniem regulowanego leku bez recepty, produkowanego i sprzedawanego w Polsce" - pisze ITIA w swoim komunikacie.

Świątek przyznała w specjalnym nagraniu, że pozytywny wynik testu był dla niej ogromnym szokiem oraz ciosem. - Ta sytuacja sprawiła, że było we mnie bardzo dużo lęku, bo na początku nie wiedziałam po prostu, jak to mogło mi się przytrafić. W próbce zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. Jest to substancja, o której pierwszy raz usłyszałam wtedy w życiu i chyba nie wiedziałam nawet, że istnieje - mówiła Świątek.

Do sprawy Świątek odnosił się też Jewgienij Kafielnikow, były rosyjski tenisista, dwukrotny triumfatorów turniejów wielkoszlemowych oraz mistrz olimpijski w grze pojedynczej z Sydney. "Czasami się zastanawiam... "Czemu do cholery nie brałem sterydów przez całą karierę, żebym mógł grać może 300 meczów rocznie zamiast 170"? To naprawdę wstyd, co dzieje się teraz z tenisem. Powinien być dożywotni zakaz dla każdego, kto zostanie przyłapany na stosowaniu zakazanych substancji. Bez wymówek i zero tolerancji, bez względu na to, kim jesteś" - pisał Kafielnikow na portalu X.

Jak nietrudno się domyślić, słowa Kafielnikowa o "dożywotnim zakazie" poniosły się w mediach, nie tylko polskich czy rosyjskich.

O słowach Rosjanina o banie dla Świątek pisze cały świat. "Nie jest zbyt bystry"

Słowa Kafielnikowa o Świątek są przytaczane w mediach sportowych na całym świecie. "Ostry cios dla Świątek: dożywotnie zawieszenie, nie ma tolerancji. Tenisową opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość, że Polka stosowała doping" - napisał portal sportal.blic.rs.

"Zawiesić Świątek dożywotnio. Dlaczego do cholery nie brałem sterydów" - pisze serwis b92.net, cytując słowa Kafielnikowa. "Świątek jest w samym środku skandalu dopingowego, a opinie na temat tej sprawy pojawiają się niemal codziennie. Kafelnikow zabrał głos w tej sprawie. Interesujące jest to, jak mówił o przypadku Szarapowej" - czytamy.

"Kafielnikow rzuca cień na Świątek po doniesieniach o dopingu. Mówi wprost, że to wstyd, co dzieje się z tenisem. Choć w postach nie wymienia Świątek z nazwiska, to jego wpisy pojawiają się po tym, jak pojawiły się informacje o dopingu Polki. Zdaniem Rosjanina powinna istnieć jedna i jedyna sankcja za oblanie testu antydopingowego" - odnotowuje tennisworldusa.org. "Kontrowersje wokół dopingu Świątek. Były numer jeden na świecie wzywa do dożywotniego zakazu" - pisze krótko tennis365.com.

"Kafielnikow dołącza do hejterów i wzywa do dożywotniej dyskwalifikacji Sinnera i Świątek. Kafielnikow nie wydaje się zbyt bystry w swojej analizie" - czytamy w serwisie sport.virgilio.it.