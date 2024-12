Swietłana podeszła do Djokovicia i zadała mu zaskakujące pytanie

Złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, a także przegrane finały Wimbledonu i Mastersa w Szanghaju - to bilans Novaka Djokovicia (7. ATP) w sezonie 2024. Ze względu na problemy zdrowotne Djoković zakończył przedwcześnie sezon i nie zagrał w turnieju ATP Finals. - W głębi duszy czuję, że wciąż mam więcej Wielkich Szlemów do wygrania. Zagram już w pierwszym tygodniu sezonu. Jak na razie nie zdecydowałem jeszcze, gdzie to nastąpi - przekazał Djoković w jednym z wywiadów.

Ostatnio Djoković pojawił się w Argentynie, gdzie zagrał w pożegnalnym meczu Juana Martina Del Potro. W trakcie poprzedniego sezonu zakończył współpracę z trenerem Goranem Ivaniseviciem i zaczął pracować z Gebhardem Gritschem. W trakcie przygotowań do nowego sezonu, a także do Australian Open Serba będzie przygotowywać... Andy Murray. "Tak w ogóle, nigdy nie polubił emerytury" - napisał Djoković na portalu X.

Teraz Djoković korzysta z przerwy między sezonami, kiedy to może pojawiać się na różnych sportowych wydarzeniach.

Nietypowe pytanie dla Djokovicia od Rosjanki. Tak wybrnął

Djoković był ostatnio gościem w padoku Formuły 1 przy okazji sprintu do Grand Prix Kataru w Dosze. Serb pojawił się w boksach Mercedesa, Ferrari, McLarena i Alpine, a zdjęcia z nim robili sobie m.in. George Russell, Pierre Gasly czy Esteban Ocon. W Katarze była obecna także rosyjska modelka Swietłana Aleksiejewa, która nagle podeszła do Djokovicia. - Chciałam Cię o coś zapytać. Jesteś kibicem Realu Madryt, prawda? - zapytała Aleksiejewa. - Tak - odpowiedział Djoković.

- Możesz powiedzieć, czy wolisz Ronaldo, czy Messiego? - dopytała Rosjanka. Serb zaczął się śmiać, ale po chwili odpowiedział. - Obu. Muszę powiedzieć, że obu. Obaj są legendami piłki nożnej - wyjaśnił Djoković. "Spotkałam tenisowego GOAT-a (z ang. greatest of all time) i zapytałam go, kto jest GOAT-em w piłce nożnej. Nie chciał powiedzieć, ale wszyscy wiemy, kogo miał na myśli" - napisała Aleksiejewa w poście na Instagramie.

Aleksiejewa jest znana przez kibiców jako fanka Realu Madryt, a zwłaszcza Ardy Gulera, którego dopingowała także podczas Euro 2024 przy meczach reprezentacji Turcji. Na jej profilu na Instagramie można znaleźć wspólne zdjęcia z Viniciusem Juniorem czy Jude'em Bellinghamem. Dodatkowo Aleksiejewa jest obecna na meczach Al-Nassr w Rijadzie, gdzie występuje Cristiano Ronaldo.