Świątek podjęła się trudnego wyzwania. Pokazała "odkurzanie mózgu"

"Zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. To najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu. Nie zrobiłam nic złego" - mówiła Iga Świątek, wyznając kibicom, że została zawieszona na miesiąc przez wykrycie w jej organizmie niedozwolonej substancji. Tenisistka wykazała przed światowymi organizacjami, że jest niewinna i już będzie mogła rywalizować od początku sezonu 2025.

Iga Świątek podjęła się nietypowego wyzwania. "Trudniejsze niż wygląda"

Po perturbacjach związanych z zawieszeniem Świątek przygotowuje się już do kolejnego sezonu i walki o pierwsze miejsce w światowym rankingu. Reprezentantka Polski pokazała w mediach społecznościowych urywki treningu pod okiem Wima Fissette'a. To jednak niejedyna praca, jaką teraz wykonuje wiceliderka światowego WTA.

Świątek pokazała też wideo z "odkurzania mózgu", czyli pracy nad głową i przygotowaniem psychicznym do gry na najwyższym poziomie. Na czym to "odkurzanie" polega? Tenisistka pokazała film, na którym rysuje dwa domki jednocześnie z użyciem obu rąk.

Na pierwszy rzut oka narysowanie dwóch domków nie wydaje się tak trudne, ale wystarczy spróbować zrobić to samemu i tak łatwo już nie jest. Zauważyli to kibice w komentarzach w serwisie X. "To jest naprawdę trudniejsze, niż wygląda" - czytamy w jednej z pierwszych odpowiedzi pod materiałem wideo."O mój boże, to naprawdę ona? To jest niemożliwie trudne. Tak wiele talentu w tym małym ciele" - czytamy w kolejnym komentarzu.

Wyzwanie, którego podjęła się Świątek, jest znanym ćwiczeniem na integrację obu półkul mózgu. Na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zambrowie można dowiedzieć się więcej o tym ćwiczeniu i przypisaniu go do grupy ćwiczeń na przekroczenie linii środka. "Integrujące pracę lewej i prawej półkuli mózgu, koordynują ruchowo całe ciało, stabilizują je, pozwalają lepiej skupiać uwagę słuchową i wzrokową w tym samym czasie, ułatwiają opanowanie materiału i jego późniejsze odtwarzanie" - czytamy w wyjaśnieniu celów ćwiczenia.