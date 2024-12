Matka czołowego tenisisty wywołała burzę. Tak nazwała Djokovicia

Stefanos Tsitsipas jest najlepszym greckim tenisistą. Aktualnie plasuje się na 11 miejscu w rankingu ATP i traci do dziesiątej lokaty 185 punktów. 26-latek w czasie trwania kariery wygrał 11 turniejów w grze pojedynczej. W przypadku Wielkich Szlemów najdalej dotarł do finału Rolanda Garrosa (2021) i Australian Open (2023).

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie wokół Igi Świątek. "To zostało bardzo dziwnie zakomunikowane"

Szum po słowach matki Stefanosa Tsitsipasa

Dotychczas o Tsitsipasie było głośno w związku z jego relacją z Hiszpanką - Paulą Badosą, z którą schodził się i rozchodził. Teraz szum wokół Greka narodził się z powodu mocnych słów matki tenisisty - Julii Apostoli. Pochodząca z Rosji kobieta wywołała skandal po słowach nt. największego rywala syna - Novaka Djokovicia.

Jak podaje serwis kurir.rs Rosjanka zwróciła uwagę na to, że Novak Djoković nie jest Serbem, lecz... Bośniakiem. - Mieszkałam przez jakiś czas w Belgradzie, więc mówię po serbsko-chorwacku. Swoją drogą, choć wszyscy piszą, że Novak jest Serbem, tak naprawdę jest z urodzenia Bośniakiem, on po prostu wybrał jedną z narodowości, która żyła na terenie byłej Jugosławii – wyznała.

Te słowa nie spodobały się Serbom, którzy mocno ją skrytykowali. "Skandaliczna wypowiedź Rosjanki. Matka rywala Djokovicia wywołała ogólny chaos" - tytułuje kurir.rs. Ani Stefanos Tsistipas, ani Novak Djoković jeszcze nie zareagowali na tę wypowiedź. Jeśli nie przypadnie ona do gustu Grekowi, może dojść do kolejnej kłótni. Przypomnijmy, że już w przeszłości syn publicznie sprzeczał się z matką. Miało to miejsce w 2023 roku, kiedy podczas meczu z Daniiłem Miedwiediewem poprosił, by opuściła trybuny.

Kim jest matka Stefanosa Tsitsipasa?

Julia Apostoli urodziła się 13 sierpnia 1964 roku w Moskwie. W przeszłości była tenisistką, która plasowała się na 194. miejscu w singlowym rankingu WTA oraz na 130. lokacie w deblu. Rosjanka wyszła za mąż za Apostolosa Tsitsipasa, z którym ma dwóch synów – Stephanosa (26 l.) i Petrosa (24 l.).