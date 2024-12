Znany dziennikarz nie gryzł się w język nt. Świątek. "Obraz jest katastrofalny"

Tenisowa przerwa po zakończeniu najważniejszych zmagań nie okazała się "sezonem ogórkowym". W czwartek wybuchła afera, która będzie tematem wielu dyskusji przez kolejne tygodnie, albowiem w czwartek Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa poinformowała, że Iga Świątek we wrześniu uzyskała pozytywny wynik testu antydopingowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: To był dla mnie ogromny cios

Znany dziennikarz nie gryzł się w język ws. Świątek. "Obraz jest katastrofalny"

Cała sprawa pokryta była klauzulą poufności, a świat dowiedział się o niej po zakończeniu procesu, co budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza że wiceliderka rankingu została ukarana miesięcznym zawieszeniem rozłożonym w czasie. Świątek zdołała zagrać w WTA Finals i Billie Jean King Cup.

Po ogłoszeniu decyzji ITIA ws. polskiej tenisistki głos zabrała Simona Halep. "Jak to możliwe, że w identycznych przypadkach, mających miejsce mniej więcej w tym samym czasie, ITIA ma zupełnie inne podejście do mojego. Nadal jestem sfrustrowana i wściekła. Siedzę i próbuję to pojąć, ale naprawdę nie da się zrozumieć czegoś takiego. Stoję i pytam siebie, dlaczego jest tak duża różnica w traktowaniu i ocenie?" - napisała rumuńska tenisistka na Instagramie.

W narracji niezrozumienia całej sytuacji wypowiedział się także Benoit Maylin, znany francuski dziennikarz tenisowy. - Jak można sobie wyobrazić, że Światek została potajemnie zawieszona na trzy tygodnie, a następnie pozwolono jej zagrać w WTA Finals przed odbyciem kolejnego tygodnia zawieszenia? Całej tej sprawie brakuje spójności, a przede wszystkim przejrzystości i sprawia ona nieprzyjemne wrażenie, że jesteśmy oszukiwani, że pewne rzeczy są przed nami ukrywane. Obraz jest katastrofalny - powiedział.

Warto dodać, że to kolejna wpadka dopingowa czołowego tenisisty świata, rozwiązana za zamkniętymi drzwiami. W sierpniu problem ten dotyczył Jannika Sinnera.