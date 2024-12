Dyrektor WADA przemówił w sprawie Świątek. Jasno i klarownie

W czwartek na światło dzienne wyszła informacja o pozytywnym teście antydopingowym Igi Świątek. Polka o tym, że w jej organizmie wykryto niedozwoloną substancję trimetazydynę dowiedziała się we wrześniu i szybko podjęła odpowiednie kroki, aby wyjaśnić całą sprawę. Na szczęście przedstawiła klarowne oraz wiarygodne zeznania, a wykryte stężenie środka było "historycznie niskie", dzięki czemu od ITIA otrzymała karę miesięcznego zawieszenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski przekroczył granice żenady? Kosecki: Są rzeczy, o których nie wiemy

To nie koniec problemów Świątek. Przemówił dyrektor WADA: "Istnieje problem"

To jednak nie koniec całej sprawy i potencjalnych kłopotów, albowiem teraz sprawą musi się zająć WADA - Światowa Organizacja Antydopingowa - która interweniowała już w przypadku Jannika Sinnera. Najlepszy tenisista świata podobne problemy przeżywał w sierpniu i mimo że ITIA oczyściła go z zarzutów, WADA odwołała się od tej decyzji i zażądała zawieszenia Sinnera w prawach zawodnika tenisa na okres od roku do dwóch lat. Cała sprawa rozstrzygnie się w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu na początku 2025 roku. Podobny przypadek może czekać Igę Świątek.

Oliver Niggli, dyrektor WADA, w wywiadzie dla L'Equipe opowiedział o przypadkach obu czołowych tenisistów, sugerując, że mogą być ofiarami udoskonalonej technologii, ponieważ w ich organizmach wykryto śladowe ilości zakazanych substancji.

- Obecnie istnieje problem zanieczyszczenia. Nie ma więcej (oszustów dopingujących) niż kiedyś, ale laboratoria są bardziej skuteczne w wykrywaniu nieskończenie małych ilości substancji dopingujących. Będziemy musieli przeprowadzić debatę, aby zrozumieć, jak zarządzać tą sytuacją - powiedział Niggli.

- Znalezione ilości są tak małe, że możliwe jest skażenie poprzez wykonywanie nawet błahych czynności. Rozumiem opinię publiczną, która uważa, że jesteśmy naiwni i wierzymy we wszystko. Ale rzeczywistość jest inna. Problem istnieje. Gdybyśmy chcieli uprościć nasze życie, moglibyśmy narzucić nowe progi i nie znajdować wszystkich tych przypadków. Ale prawdziwe pytanie brzmi: czy jesteśmy gotowi zaakceptować mikrodawkowanie? Gdzie powinniśmy się zatrzymać? - zastanawia się dyrektor WADA.