Rosjanka mówi inaczej niż jej rodacy ws. Świątek. "Nie można"

- Najważniejsze dla mnie było to, żeby udowodnić swoją niewinność - mówiła Iga Świątek. W taki sposób odniosła się do informacji o wykryciu w jej organizmie niedozwolonej substancji, co zaowocowało miesięcznym zawieszeniem. Taki sam środek wcześniej ujawniono w krwi Kamili Walijewej, ale wobec Rosjanki zastosowano surową sankcję. Dwie różne kary wzbudziły spore poruszenie. Teraz do sprawy odniosła się rywalka Świątek, a zarazem rodaczka łyżwiarki, Diana Sznajder.

3 Screen z REUTERS/Jon Nazca/File Photo i https://www.youtube.com/watch?v=5PKv9LJ5gw8 Otwórz galerię Na Gazeta.pl