Najpiękniejsza tenisistka świata krytykuje Świątek. Wystarczyły dwa słowa

Dwa dni minęły od informacji, którą żyje cały świat tenisa. W czwartek okazało się, że Iga Świątek otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego, o czym poinformowała Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa. "W jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. Tenisistka wykazała swoją niewinność i w wyniku właśnie zakończonego postępowania została zawieszona tylko na miesiąc" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Eugenie Bouchard zabrała głos ws. zawieszenia Świątek

Okazało się, że niedozwolony przez przepisy antydopingowe środek znalazł się w organizmie Igi Świątek przypadkowo. - Iga przypomina sobie przede wszystkim o tym, że w nocy 12 sierpnia nie mogła zasnąć. Około godziny trzeciej połknęła tabletkę leku z melatoniną w składzie. Używa go od lat, z rekomendacji lekarza. Dawno temu zapewniono ją, że to bezpieczne, że w składzie leku nie ma żadnych niedozwolonych substancji. Ale tę fiolkę Iga oddaje do badań i okazuje się, że akurat cała partia, z której pochodzi fiolka, została fabrycznie zanieczyszczona trimetazydyną - dodawał Łukasz Jachimiak.

Iga Świątek dostała masę słów wsparcia od ekspertów, kibiców, sportowców, znanych Polaków. Ale są też tacy, którzy są zniesmaczeni tym, jak krótko trwało zawieszenie Świątek. Zarzucają stosowanie podwójnych standardów przez federacje tenisowe oraz ITIA, czyli Międzynarodową Agencję Uczciwości Tenisa.

Jednym z tych, którzy skrytykowali Igę Świątek, jest Nick Kyrgios, australijski tenisista. "Nasz sport jest zrujnowany. Wymówką, której wszyscy możemy użyć, jest to, że nie wiedzieliśmy. Po prostu nie wiedzieliśmy. Profesjonaliści na najwyższym poziomie sportu mogą teraz po prostu powiedzieć: 'nie wiedzieliśmy'" - napisał Kyrgios w mediach społecznościowych.

Na wpis Kyrgiosa w dwóch słowach zareagowała Eugenie Bouchard, uznawana za jedną z najpiękniejszych tenisistek świata. Poparła słowa Australijczyka. - Chyba tak - napisała Bouchard.

Kyrgios był jednym z pierwszych krytyków Sinnera, kiedy sprawa ze wpadką dopingową Włocha wyszła na jaw. Wówczas zabrakło transparentności oraz konsekwentności działań ITIA i obozu tenisisty.

Z kolei Bouchard w zeszłym roku zasugerowała, że ma informacje o zakazie dopingowym dla Rumunki Simony Halep, ale doradzono jej, by nie zdradzała żadnych informacji.

Bouchard obecnie jest dopiero na 1002. pozycji w rankingu WTA. W tym sezonie zagrała tylko cztery mecze. Ostatni raz pojawiła się na korcie w sierpniu, kiedy przegrała w kwalifikacjach do turnieju w Toronto z Japonką Moyuką Uchijimą 7:5, 5:7, 4:6.

