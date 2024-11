Natychmiastowa reakcja po słowach Kyrgiosa! Ogłosili zmianę ws. Świątek

Iga Świątek już niedługo weźmie udział w World Tennis League, gdzie rywalizować będą cztery zespoły złożone z dwóch tenisistów i dwóch tenisistek. Każda drużyna gra z każdą w ramach jednej tabeli, a do finału wchodzą zespoły z największą liczbą wygranych gemów. W trakcie jednego meczu rozegrane zostaje pięć setów, po jednym z każdego rodzaju: mikst, debel męski, debel żeński, singiel męski, singiel żeński.

Zobacz wideo Zamieszanie wokół Igi Świątek. "To zostało bardzo dziwnie zakomunikowane"

Iga Świątek szykuje się do World Tennis League. Znów zmiana w zespole

Iga Świątek początkowo trafiła do drużyny z Hubertem Hurkaczem, Czeszką Barborą Krejcikovą i Norwegiem Casperem Ruudem. Później Norwega zastąpił Australijczyk Nick Kyrgios. W piątek profil Z kortu - informacje tenisowe poinformował, że w drużynie zamiast Krejcikovej i Ruuda zagrają Hiszpanka Paula Badosa oraz Grek Stefanos Tsitsipas, którzy w życiu prywatnym są parą. Teraz portal oficjalnie potwierdził tę informację.

- OFICJALNIE: Zmiana potwierdzona na profilu WTL na Instagramie. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Team Eagles z Paulą Badosą i Stefanosem Tsitsipasem - pisze na portalu X Z kortu - informacje tenisowe.

Być może brak w składzie Kyrgiosa jest echem tego, co powiedział kilka dni temu. Australijczyk krytycznie odniósł się do długości zawieszenia Igi Świątek w związku z zażyciem niedozwolonej substancji. "Nasz sport jest zrujnowany. Wymówką, której wszyscy możemy użyć, jest to, że nie wiedzieliśmy. Po prostu nie wiedzieliśmy. Profesjonaliści na najwyższym poziomie sportu mogą teraz po prostu powiedzieć: 'nie wiedzieliśmy' - napisał Kyrgios w mediach społecznościowych.

Turniej startuje w czwartek 19 grudnia.