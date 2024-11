Sprawa Świątek trafiła do Sejmu! Poseł złożył oficjalną interpelację

12 września tego roku Iga Świątek otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego. W jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. Tenisistka wykazała swoją niewinność i w wyniku postępowania została zawieszona tylko na miesiąc.

Sceny w Sejmie! Zimoch złożył interpelację ws. Świątek

Niedozwolony przez przepisy antydopingowe środek znalazł się w organizmie Igi Świątek przypadkowo.

- Iga przypomina sobie przede wszystkim o tym, że w nocy 12 sierpnia nie mogła zasnąć. Około godziny trzeciej połknęła tabletkę leku z melatoniną w składzie. Używa go od lat, z rekomendacji lekarza. Dawno temu zapewniono ją, że to bezpieczne, że w składzie leku nie ma żadnych niedozwolonych substancji. Ale tę fiolkę Iga oddaje do badań i okazuje się, że akurat cała partia, z której pochodzi fiolka, została fabrycznie zanieczyszczona trimetazydyną - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Producentem leku jest polska firma. Tomasz Zimoch, były komentator sportowy, a obecnie poseł Polski 2050 złożył interpelację do minister zdrowia - Izabeli Leszczyny.

- Okazuje się, że lek Melatonina 1 mg - wyprodukowany przez firmę LEK-AM zawierał trimetydazynę, czyli substancję, która nie jest wymieniona w zamieszczonym w ulotce składzie. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania - pisał Zimoch.

I zadał cztery pytania.

- Czy Ministerstwo Zdrowia zostało powiadomione o zaistniałej sytuacji? Jeśli tak, to jakie podjęto kroki w celu wycofania wadliwej partii produktu?,

Jakie działania podjął Główny Inspektorat Farmaceutyczny?

Czy znane są inne przypadki zanieczyszczenia produkowanych w Polsce leków?

Jakie działania podejmie Ministerstwo Zdrowia w celu przeciwdziałania w przyszłości podobnym zdarzeniom?

Zgodnie z procedurą miniser zdrowia - Izabela Leszczyna ma 21 dni na złożenie odpowiedzi na piśmie.

Z raportu Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa wynika, że pozytywny wynik badania antydopingowego Igi Świątek wynikał z przyjęcia zanieczyszczonego leku polskiego producenta. Firma wystosowała właśnie oświadczenie. "Wykryte w zbadanych opakowaniach leku śladowe ilości zanieczyszczenia są znacznie poniżej dopuszczalnej normy" - czytamy. Producent tłumaczy także, dlaczego nie odpowiedziała na kontakt ze strony kancelarii wyjaśniającej sprawę - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.