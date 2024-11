"Iga złapała wirusa". Celt wspiera Świątek, choć popełnił duży błąd

- Był to dla mnie ogromny cios, byłam w szoku i ta sytuacja sprawiła, że było we mnie bardzo dużo lęku - przekazała Iga Świątek w mediach społecznościowych, wyjaśniając kibicom, jak to się stało, że uzyskała pozytywny wynik w teście antydopingowym. Bardzo dużo osób wyraziło wsparcie dla naszej zawodniczki, podobnie zresztą jak trener Dawid Celt, który krótko skomentował jej post na Instagramie.

3 Fot. REUTERS/Aleksandra Szmigiel Fot. Marta Dudzińska / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl