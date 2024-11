Zawieszenie i zmiana w rankingu WTA Świątek! A to nie koniec

Iga Świątek w czwartek odniosła się do szokujących informacji na temat jej zawieszenia. - 12 września dowiedziałam się o pozytywnym wyniku testu antydopingowego, z próbki pobranej 12 sierpnia, czyli przed turniejem w Cincinnati - poinfomowała Polka w czwartek w specjalnym filmiku. W jej organizmie wykryto niewielkie stężenie zabronionej substancji trimetazydyny. - To najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu. Nie zrobiłam nic złego - tłumaczyła. Nie uniknie jednak konsekwencji.

Oto kara dla Igi Świątek. Co to oznacza w kontekście rankingu WTA?

W środę specjalny komunikat w tej sprawie wydała Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA). Dowiadujemy się z niego m.in., jaką karę otrzymała polska tenisistka. - Zawodniczka została tymczasowo zawieszona od 22 września do 4 października, opuszczając trzy turnieje, co wlicza się do sankcji, pozostawiając osiem dni do końca. Ponadto zawodniczka traci również nagrodę pieniężną z Cincinnati Open, turnieju odbywającego się bezpośrednio po teście - czytamy.

Co to oznacza w praktyce? W rozgrywanym od 13 do 19 sierpnia turnieju WTA 1000 w Cincinnati Świątek awansowała aż do półfinału, gdzie przegrała z aktualną liderką światowych list - Aryną Sabalenką. W nagrodę otrzymała 390 punktów do rankingu WTA. Taka kwota zostanie zatem odpisana od 8370 punktów, jakie są w tej chwili na koncie Polki. Oznacza to, że będzie miała ich 7980, a jej strata do prowadzącej Sabalenki wrośnie do 1436 punktów. Z kolei trzecia Coco Gauff będzie tracić do Świątek 1450 "oczek".

Tyle pieniędzy musi zwrócić Świątek. Sześciocyfrowa kwota

Nie bez znaczenia jest także aspekt finansowy. W Cincinnati Świątek zarobiło niespełna 159 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu na polską walutę aż 649 tys. złotych. Teraz będzie musiała zwrócić te pieniądze. Na szczęście mocno na tym nie zbiednieje, bo łącznie z nagrodą z Cincinnati w tym roku zarobiła na kortach aż 8 mln 550 tys. dolarów, czyli blisko 35 mln zł.

Odjęcia w przypadku Świątek dotyczą jedynie wspomnianego turnieju w Cincinnati. Później brała jeszcze udział w US Open, a dwa miesiące po nim w WTA Finals i Billie Jean King Cup. Tamte występy były już jednak dozwolone.