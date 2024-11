Czołowy tenisista świata tak podsumował sprawę Świątek. I się zaczęło

Iga Świątek w czwartek podzieliła się wstrząsającym wyznaniem. - 12 września dowiedziałam się o pozytywnym wyniku testu antydopingowego, z próbki pobranej 12 sierpnia, czyli przed turniejem w Cincinnati zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. To najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu - opowiedziała w specjalnym nagraniu. Z tego też powodu po zakończeniu US Open nie oglądaliśmy jej w zawodach przez całe dwa miesiące. Ponieważ stężenie niedozwolonej substancji było bardzo niskie, a Polka udowodniła, że zażyła ją nieświadomie, skończyło się na zaledwie miesięcznym zawieszeniu. To nie spodobało się 56. tenisiście w rankingu ATP - Denisowi Shapovalovowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: To był dla mnie ogromny cios

Shapovalov atakuje Świątek. Fani od razu zareagowali

Kanadyjczyk rosyjsko-żydowskiego pochodzenia na wieść o tak niskiej karze dla Igi Świątek zamieścił na platformie X krótki, choć bardzo znamienny wpis. - 1 miesiąc zawieszenia. Eh - mogliśmy przeczytać. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że liczył na bardziej surowy werdykt ws. Polki.

W komentarzach od razu wywiązał się ostra wymiana zdań. - Naprawdę musisz wierzyć, że tobie to się nigdy nie przydarzy... - odpowiedział mu jeden z internautów. - Dlaczego? - zapytał tenisista. - Ponieważ każdemu może się zdarzyć zakażenie i jestem pewien, że Ty również byś się odwoływał, aby uniknąć zawieszenia - tlumaczył.

Ostra dyskusja po zawieszeniu Świątek. "Zasady są niespójne"

To jednak nie zamknęło ust Shapovalovowi, który nagle zmienił podejście od 180 stopni. - To nie czyni sprawiedliwości, że Halep i inni zawodnicy mają szalenie długie zakazy za podobne rzeczy. Cieszę się, że to się zmienia, ponieważ przepisy antydopingowe są niesprawiedliwe. Ale goście tacy jak Ymer (Mikael Ymer - szwedzki tenisista zdyskwalifikowany za opuszczenie trzech kontroli antydopingowych - przyp. red.) są nadal zawieszeni, a on nigdy nie miał nawet pozytywnego wyniku testu - stwierdził. Wobec tego kolejny z komentujących zapytał, dlaczego w takim razie narzeka. - Ponieważ zasady są niespójne - odpowiedział.

Większość komentujących natychmiast stanęła w obronie Igi Świątek. - Czy przeczytałeś w ogóle całe oświadczenie? - zapytał jeden z nich. - Jednomiesięczny zakaz z powodu wykrycia zanieczyszczonej melatoniny, o której Iga nie miała pojęcia, co udowodniła. Została uniewinniona, a i tak przyjęła jednomiesięczną karę. Nie wspominając o tym, że ilość spożytej substancji była NIEZNACZNA - zauważył drugi. - Tobie nawet doping nie pomoże - odgryzł się kolejny.