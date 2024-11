W sieci wrze po komunikacie ws. Świątek. Eksperci zwrócili uwagę na jedno

W czwartkowe popołudnie 28 listopada cały tenisowy świat wstrzymał oddech. Wtedy to światło dzienne ujrzała sprawa dotycząca zawieszenia Igi Świątek. Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała, że Polka uzyskała pozytywny wynik testu antydopingowego. W jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. Badanie zostało przeprowadzone 12 sierpnia podczas turnieju w Cincinnati. Miesiąc później ITIA rozpoczęła postępowanie, które dopiero teraz dobiegło końca.

Tak eksperci zareagowali na aferę ws. Świątek. "No to bomba"

Na szczęście Świątek udowodniła, że nieświadomie przyjęła zakazaną substancję, dzięki czemu wszystko zakończyło się jedynie miesięcznym zawieszeniem. Teraz wiadomo, dlaczego nie widzieliśmy jej na korcie przez niemal dwa miesiące po US Open. Wiceliderka ranking WTA błyskawicznie skomentowała całą sprawę w mediach społecznościowych. - Był to dla mnie ogromny cios, byłam w szoku i ta sytuacja sprawiła, że było we mnie bardzo dużo lęku, bo na początku nie wiedziałam po prostu, jak to mogło mi się przytrafić i skąd to się wzięło - tłumaczyła szczegółowo całą historię.

Na te szokujące wieści zareagowali również eksperci. Wielu z nich zwróciło uwagę na fakt, że wszystko zostało zachowane w ścisłej tajemnicy. Świątek nieobecność na korcie tłumaczyła sprawami osobistymi, a prawda wyglądała zupełnie inaczej.

"Iga Świątek miała problem z ITIA przez pozytywny wynik testu antydopingowego. Skutecznie się odwołała, wykazując, że był to przypadek. Finalnie skończyło się na miesięcznym zawieszeniu. Nie poniosła znaczącej winy ani nie dopuściła się poważnego zaniedbania" - przekazał informacyjne tenisowy dziennikarz Mario Boccardi.

"No to bomba. Iga Świątek była zawieszona tymczasowo na miesiąc po pozytywnym wyniku testu antydopingowego. Sytuacja wyjaśniono. Okazało się, że zanieczyszczony był lek - melatonina. Dlatego też Świątek nie grała w Azji. Byla zawieszona tymczasowo przez ITIA. Sprawę zakończono dziś i okres zawieszenia zaliczono. Nie ma przeszkód, żeby Iga występowała w kolejnych turniejach" - dodaje ekspert Hubert Błaszczyk.

"Nie porównujmy Sinnera do Świątek. To nie to samo, ponieważ to, co przydarzyło się Sinnerowi, jest wynikiem zaniedbania ze strony niego i/lub jego zespołu. Świątek zażyła coś, co w tej konkretnej partii zostało zanieczyszczone i nie miała nad tym kontroli" - czytamy na profilu tenisowym Diandra.

"Podejrzenia o doping w przypadku najlepszej tenisistki świata zawsze brzmią strasznie. Fajnie, że Iga Świątek naprawdę dobrze i, co najważniejsze, chyba całkiem szczerze, tłumaczy co się z nią działo w drugiej części ostatniego sezonu. Warto posłuchać" - napisał Maciej Wooden, zachęcając do obejrzenia filmiku Igi Świątek, w którym wyjaśniła całą sprawę.

Zawieszeniem Igi Świątek, o którym dowiedzieliśmy się w ostatni czwartek listopada, zajęły się największe światowe media. Sprawę komentowano m.in. na w stacjach Sky Sports, Mirror Sport czy Eurosport.

"Czyli już wiadomo, dlaczego Iga Światek nie grała w Azji" - skomentował Maciej Łukacz z redakcji portalu Meczyki.pl.

"3 tenisowe numery 1/byłe numery 1 dominują na stronie internetowej Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa w 2024 roku... Nie wygląda to dobrze dla tenisa, podobnie jak brak przejrzystości... Iga Świątek, Jannik Sinner, Simona Halep" - podkreślił Chris Goldsmith, prowadzący audycję The Tennis Talker Podcast. Tym samym ekspert wrzucił Polkę do worka z innymi tenisistami ukaranymi za doping.