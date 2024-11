Tę substancję wykryto u Świątek. Co to jest trimetazydyna?

Iga Świątek w czwartek podzieliła się z kibicami wstrząsającą informacją. Tydzień po tym jak odpadła z US Open, ITIA (Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa) dostała pozytywną próbkę antydopingową pobraną od tenisistki 12 sierpnia w Cincinnati. - Okazuje się, że w próbce zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. Jest to substancja, o której pierwszy raz usłyszałam wtedy w życiu i chyba nie wiedziałam nawet, że istnieje, z którą nie miałam nigdy styczności, ani ludzie, którzy mnie otaczają też nie mieli z nią styczności - tłumaczyła tenisistka. Z czym zatem miała do czynienia?

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Sobański komentuje porażkę z Warszawą. "Szanse były, ale ich nie wykorzystywaliśmy"

Co to jest trimetazydyna? Tak działa środek wykryty u Świątek

Trimetazydyna to substancja, która od 2014 r. znajduje się na liście niedozwolonych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Jest pochodną piperazyny i w medycynie stosuje się ją jako lek przy chorobie niedokrwiennej serca. Jak podaje portal mgr.farm, poprawia ona metabolizm komórek mięśnia sercowego. Ma także korzystny wpływ na przebudowę oraz poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Zapewnia poprawę parametrów metabolicznych, zwiększa tolerancję wysiłku fizycznego oraz przesuwa metabolizm ze spalania kwasów tłuszczowych w kierunku oksydacji glukozy.

Dzięki temu pozwala sportowcom poprawić wydolność fizyczną i zwiększyć wytrzymałość. - W języku angielskim używa się określenia "exercise pills", dotyczy ono środków, które po zażyciu pozwalają uzyskiwać takie efekty sprawności i wydolności, jak po wykonaniu ćwiczeń fizycznych - tak o działaniu trimetazydyny i podobnych środków w tym meldonium mówił w 2022 r. prof. Artur Mamcarz w rozmowie z Radiem ZET.

Oni też stosowali trimetazydynę. Głośne nazwiska

WADA zaklasyfikował ową substancję jako modulator metabolizmu. Do umieszczenia jej na liście substancji zakazanych przyczynili się m.in. polscy naukowcy. - To była słuszna decyzja. W sporcie zawodowym nawet niewielka poprawa wydolności może dać duże korzyści, jeśli chodzi o uzyskiwanie wyników - zauważył Mamcarz.

Kto w przeszłości stosował trimetazydynę? Najgłośniejszy był przypadek słynnej rosyjskiej łyżwiarki figurowej Kamiły Walijewej. Substancję wykryto u niej w trakcie mistrzostw Rosji, w których zajęła pierwsze miejsce, 25 grudnia 2021 roku. Z tego powodu została zawieszona do 2025 r. oraz anulowano wszystkie jej trofea, jakie zdobyła po 2021 r., w tym złoty medal olimpijski z Pekinu. Z kolei w 2014 r. za zażywanie trimetazydyny zdyskwalifikowano chińskiego mistrza olimpijskiego w pływaniu Sun Yanga. Na szczęście Świątek została zawieszona tylko na miesiąc, a to ze względu na to, że wykryte ilości TMZ były wręcz minimalne, a tenisistka przyjęła ją nieświadomie.