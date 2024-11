Sezon tenisowy niedawno dobiegł końca, a Iga Świątek udała się na zasłużony odpoczynek po WTA Finals i Billie Jean King Cup, w którym z reprezentacją Polski dotarła do półfinału. Tenisistka aktualnie wypoczywa na Malediwach, ale w środę 28 listopada zrobiło się o niej bardzo głośno, świat polskiego sportu przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi. Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała o pozytywnym teście antydopingowym uzyskanym przez Igę Świątek.

ITIA ogłasza: Wykryto zakazaną substancję w organizmie Igi Świątek

W badaniu przeprowadzonym 12 sierpnia podczas turnieju w Cincinnati w organizmie ówczesnej liderki rankingu WTA wykryto trimetazydynę - na szczęście dla Świątek: o bardzo niskim stężeniu. Miesiąc później rozpoczęło się postępowanie, w trakcie którego tenisistka udowodniła, że przyjęła środek całkowicie nieświadomie, przez co jej zawieszenie potrwało raptem miesiąc. Cała sprawa została zamknięta 28 listopada. To też był prawdziwy powód dwumiesięcznej nieobecności Polki na światowych kortach po zakończeniu US Open. Postępowanie było objęte klauzulą poufności.

Zakazana u sportowców trimetazydyna dostała się do organizmu Świątek za sprawą zanieczyszczonego leku z melatoniną, który tenisistka zażyła podczas problemów ze snem z uwagi na zmiany stref czasowych.

Poniżej pełna treść komunikatu od ITIA:

"Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) potwierdziła dziś, że Iga Świątek, 23-letnia tenisistka z Polski, przyjęła miesięczne zawieszenie w ramach Tenisowego Programu Antydopingowego po tym, jak w próbce pobranej poza zawodami w sierpniu 2024 r. wykryto u niej niedozwoloną substancję trimetazydynę (TMZ).

ITIA uznała, że pozytywny wynik testu był spowodowany skażeniem regulowanego leku bez recepty (melatoniny), produkowanego i sprzedawanego w Polsce, który zawodnik przyjmował na jet lag i problemy ze snem, a zatem naruszenie nie było celowe. Nastąpiło to po przeprowadzeniu wywiadów z zawodnikiem i jego otoczeniem, dochodzeniach i analizach z dwóch akredytowanych przez WADA laboratoriów.

W odniesieniu do poziomu winy zawodnika, biorąc pod uwagę fakt, że skażony produkt był regulowanym lekiem dostępnym bez recepty w kraju pochodzenia i zakupu zawodnika, a także biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności jego stosowania (oraz inne przypadki skażonych produktów zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym), poziom winy zawodnika uznano za najniższy przedział przedziału „Brak istotnej winy lub zaniedbania".

ITIA zaproponowało więc Świątek miesięczne zawieszenie, a 27 listopada 2024 r. zawodniczka, obecnie zajmująca drugie miejsce w rankingu singli kobiet, formalnie przyznała się do ADRV i zaakceptowała sankcję. Zawodniczka została tymczasowo zawieszona od 22 września do 4 października, opuszczając trzy turnieje, co wlicza się do sankcji, pozostawiając osiem dni do końca. Ponadto zawodniczka traci również nagrodę pieniężną z Cincinnati Open, turnieju odbywającego się bezpośrednio po teście."