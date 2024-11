Sabalenka pokazała, jak zdobyć jej serce. Oto co dostała

Za Aryna Sabalenka bardzo udany rok, mimo że w jego połowie trapiły ją kontuzje, przez co opuściła m.in. Wimbledon. Wygrała jednak Australian Open - drugi rok z rzędu - oraz US Open, co pomogło jej zbliżyć się do Igi Świątek, aż ostatecznie przeskoczyć Polkę w rankingu WTA, gdy ta wycofała się z gry na dwa miesiące.

Miłość Sabalenki aż kwitnie. "Droga do serca"

Ostatnim tegorocznym występem dla Sabalenki były WTA Finals. Białorusinka rozpoczęła je kapitalnie: od zwycięstwa nad Qinwen Zheng i Jasmine Paolini, czym zapewniła sobie pozycję numeru jeden na koniec sezonu, ale później przegrała z Eleną Rybakiną oraz z Coco Gauff w półfinale. Tenisistka sama przyznała, że zamieszanie wokół rankingu negatywnie wpłynęło na jej koncentrację. - Po wygraniu dwóch meczów wiadomości były wszędzie, a ja po prostu powiedziałam: proszę, nie rób mi tego. To prawdopodobnie dlatego trochę straciłam koncentrację. W tamtym momencie czułam, że zrobiłam wszystko, co mogłam w tym sezonie. Nie miałam już energii, żeby rywalizować i walczyć - powiedziała.

Aktualnie Aryna Sabalenka oraz pozostałe czołowe tenisistki świata odpoczywają, aby zregenerować siły przed nowym sezonem, który wystartuje już pod koniec grudnia. Iga Świątek udała się na Malediwy, natomiast Aryna Sabalenka - jak to ma w zwyczaju - dzieli się swoim czasem wolnym w mediach społecznościowych. W ostatnim udostępnionym poście na Instagramie pokazała bukiet róż oraz pudełko pączków z opisem: "Droga do serca dziewczyny". Partnerem tenisistki od dłuższego czasu jest biznesmen Georgios Frangulis.

Aryna Sabalenka odpoczywa, aby już w styczniu bronić dwóch tysięcy punktów za triumf w Australian Open. Białorusinka powalczy o trzecie zwycięstwo z rzędu w Melbourne.