Rewolucja w drużynie Świątek! Głośne nazwisko. Już to ogłosili

World Tennis League zadebiutowało w roku 2022 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale w 2023 roku przeniosło się do Abu Zabi. Jest to dość wyjątkowy turniej rozgrywany poza sezonem, ale solidnie załadowany wielkimi gwiazdami. Ma też specyficzny format. Biorą w nim udział cztery zespoły złożone z dwóch tenisistów oraz dwóch tenisistek. Każda drużyna gra z każdą w ramach jednej tabeli, a do finału wchodzą zespoły z największą liczbą wygranych gemów. W trakcie jednego meczu rozegrane zostaje pięć setów, po jednym z każdego rodzaju: mikst, debel męski, debel żeński, singiel męski, singiel żeński.

REKLAMA

Zobacz wideo Anastasia Hryszczuk po zwycięstwie z Rzeszowem: W takich meczach kiwanie nic nie da

"Ptasia" rywalizacja gwiazd

W 2022 roku najlepsza okazała się drużyna "Jastrzębi" w składzie: Jelena Rybakina, Alexander Zverev, Anastazja Pawluczenkowa i Dominic Thiem. W finale pokonali "Kanie" (chodzi o gatunek drapieżnego ptaka, a nie grzyba), w których barwach oprócz Felixa Auger-Aliassime, Holgera Rune oraz Sanii Mirzy grała także Iga Świątek. Rok później Polka jako "Jastrząb" odpadła w fazie grupowej (w jej zespole byli też Hubert Hurkacz, Casper Ruud i Caroline Garcia). Wygrały "Orły", czyli Mirra Andriejewa, Andriej Rublow, Daniił Miedwiediew i Sofia Kenin.

Świątek i Hurkacz ruszą w bój. Szalony Australijczyk wraz z nimi

Tym razem ponownie w Abu Zabi ponownie zobaczymy Świątek oraz Hurkacza. Polacy trafili do zespołu "Orłów". Ich partnerami pierwotnie mieli być Barbora Krejcikova i Casper Ruud. Jednak organizatorzy postanowili dokonać pewnej zmiany. W jej efekcie Norweg ostatecznie dołączy do Jasmine Paolini, Pauli Badosy oraz Stefanosa Tsitsipasa w drużynie "Kani". Do Polaków oraz Czeszki natomiast dołączy nie kto inny jak kontrowersyjny Australijczyk Nick Kyrgios.

Dlaczego zdecydowano się na nagłą zmianę? Komunikat organizatorów jest w tej sprawie dość lakoniczny. "W ramach dynamicznego charakteru World Tennis League, po konsultacji z właścicielami drużyn, podjęto wzajemną decyzję o korekcie składów poszczególnych zespołów" - czytamy. Turniej startuje w czwartek 19 grudnia. Drużyna Hurkacza i Świątek na początek zmierzy się właśnie z zespołem, który zasilił Ruud.

Składy drużyn World Tennis League:

Eagles (Orły):

Hubert Hurkacz

Iga Świątek

Nick Kyrgios

Barbora Krejcikova

Falcons (Sokoły):

Daniił Miedwiediew

Andriej Rublow

Jelena Rybakina

Caroline Garcia

Kites (Kanie):

Jasmine Paolini

Casper Ruud

Paula Badosa

Stefanos Tsitsipas

Hawks (Jastrzębie):