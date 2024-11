Iga Świątek znowu na szczycie. Nie ma żadnych wątpliwości, tylko konkrety

Iga Świątek pod koniec października straciła prowadzenie w rankingu WTA. Jej dwumiesięczną przerwę od grania, jaką zafundowała sobie po US Open, wykorzystała Aryna Sabalenka. Białorusinka wyszła na pierwszą pozycję i na pewno utrzyma ją do końca roku kalendarzowego. Nad Polką ma 1046 punktów przewagi. Pod pewnym względem Świątek wciąż jest jednak niekwestionowaną liderką.

Świątek nie miała sobie równych. Deklasacja

Mowa o tzw. bajglach i bagietkach. O co właściwie chodzi? W tenisowym slangu mianem bajgla określa się seta wygranego do zera. A to za sprawą okrągłego kształtu tego wypieku przypominającego cyfrę 0. Na podobnej zasadzie seta, w którym padł wynik 6:1, nazywa się "bagietką". Te piekarskie porównania zrobiły w mediach społecznościowych niemałą furorę, przez co jakiś czas mogliśmy oglądać memy z Igą Świątek w stroju piekarza.

23-latka nie od dziś uchodzi za prawdziwą specjalistkę w tej dziedzinie. - Światek jest bez wątpienia najlepszą piekarką w WTA Tour - zauważa portal tennis365.com. W sezonie 2023 zaserwowała rywalkom w sumie 23 bajgle i 31 bagietek. Był to zdecydowanie najwyższy wynik spośród wszystkich zawodniczek. A jak było w tym roku?

Tak działała "piekarnia Igi Świątek". Znów najlepsza w stawce

Tak spektakularnego rekordu nie udało się wyrównać, ale i tak Polka biła konkurencję na głowę. 14 setów wygrała 6:0, a 28 - 6:1. Łącznie było ich 42. - Piekarnia Iga Świątek znów miała sporo do roboty w sezonie WTA 2024, a Polka rozdała najwięcej bajgli i bagietek w tej kampanii - podsumował serwis. Dość powiedzieć, że druga w tym zestawieniu Coco Gauff miała wynik aż o osiem setów gorszy.

Amerykanka miała 12 bajgli i 22 bagietki (łącznie 34). Podium z wynikiem 25 uzupełniły mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng (8+17) oraz Emma Navarro (5+20). A co z pierwszą rakietą świata Aryną Sabalenką? Ta 6:0 wygrywała pięć razy, a 6:1 - 15, co dało jej piątą pozycję w rankingu (łącznie 20).

Tenisistki z największą liczbą wygranych setów 6:0 i 6:1 w 2024 roku: